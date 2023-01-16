Сколько инструментов для регулирования бизнеса предусмотрено законами Украины — Finance.ua

Сколько инструментов для регулирования бизнеса предусмотрено законами Украины Сегодня 14:42

Сколько инструментов для регулирования бизнеса предусмотрено законами Украины

Действующим законодательством Украины предусмотрено, что количество инструментов контроля и регуляции бизнеса не должно превышать 120.

Об этом сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в телеграм.

Как пояснил парламентарий, есть два ключевых закона:

«О лицензировании видов хозяйственной деятельности», который устанавливает исключительный перечень из 34 видов хозяйственной деятельности, для ведения которой нужно оформлять лицензии (при этом особенности 14 видов деятельности дополнительно «дорегулируются» специальными законами);

«О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», содержащем список всех необходимых для бизнеса документов, в настоящее время их 86.



На практике таких документов более тысячи, подчеркнул Гетманцев. Ранее статистику озвучивал премьер-министр Денис Шмыгаль, заявлявший, что только самих согласований существует 157 видов.

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«Поддерживаю инициативу премьер-министра Д. Шмыгаля, заявившего о политической воле радикально это все сократить и создавшего рабочую группу, которая займется вопросом улучшения регуляторной среды», — заявил Гетманцев.

Он добавил, что это позволит Украине ускорить приход инвесторов, необходимых для реализации Плана восстановления Украины.

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