ГНС запланировала 4 тысячи проверок на 2023 год — Finance.ua
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ГНС запланировала 4 тысячи проверок на 2023 год

Казна и Политика
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ГНС запланировала 4 тысячи проверок на 2023 год
ГНС запланировала 4 тысячи проверок на 2023 год
Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2023 год. В общей сложности налоговики запланировали провести более 4 тыс. проверок.
Как отмечают аналитики YouControl, в следующем году налоговики планируют провести 4012 плановых проверок, из которых 2551 приходится на проверку юридических лиц.
Количество проверок в следующем году будет на 50% меньше, чем в 2022-м, когда было запланировано 5053. А в 2021 году план составлял 4740 проверок юрлиц.
Чиновников из ГНС также заинтересовала деятельность 1461 ФЛП в 2023 году, что на 14% меньше плана в этом году (1706). Для сравнения, в 2021 году было запланировано 1758 проверок ФЛП. Однако, отмечают аналитики, такую динамику вряд ли можно назвать снижением регуляторного давления, ведь это примерно тот же уровень, если учитывать оккупированные в 2022 году территории Украины.
В течение 2023 года ГНС ежемесячно планирует в среднем проверять от 200 до 300 юридических лиц. В январе проверок не запланировано, меньше всего стартов проверок будет в феврале — всего 3. Но уже с весны начнется рост: так, в марте запланировано 205 проверок. А максимальное количество приходится на сентябрь следующего года — 315 проверок юрлиц.
С точки зрения регионального распределения самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в Киеве (505 или 21,6% от общего количества). А также среди компаний основных экономически активных регионов: Днепропетровской (192), Харьковской (186), Киевской (156) и Львовской областей (153).
Среди ФЛП география распределения проверок несколько отличается. Бросается в глаза наибольший интерес налоговой к предпринимателям Харьковщины (112 плановых проверок, 7,7%), Киевщине (106), Винницкой (99) и Одесской (92). В то время как на столицу приходится всего 90 проверок ФЛП.
Больше всего проверок приходится на предприятия агросектора, строительства, неспециализированной оптовой торговли. Заинтересованы налоговики и в усиленном контроле оптовой торговли топливом, грузовым автомобильным транспортом и торговцами древесиной и строительными материалами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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