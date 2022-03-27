Сколько финансовой помощи Украина получила от западных партнеров в первый месяц войны — Finance.ua
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Сколько финансовой помощи Украина получила от западных партнеров в первый месяц войны

Сегодня 19:01Казна и Политика
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С момента военного вторжения россии в Украину наша страна получила более $3,2 млрд финансовой помощи от западных партнеров. В апреле эта сумма может удвоиться.
Начиная с 24 февраля 2022 года Украина получила $3,221 млрд финансовой помощи от западных партнеров. «Суммы не включают финансовую помощь, которая прямо направляется на закупку вооружения и другого военного оборудования», — сообщил НВ Бизнес Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.
Эта сумма включает как кредиты, так и безвозвратную помощь. Наибольшая часть — это транш от Международного валютного фонда по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в эквиваленте $1,4 млрд. На счета НБУ поступила безвозвратная международная помощь в эквиваленте $126 млн. Также уже получены кредиты от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного Банка (ВБ) и Европейского Союза (ЕС).
Кроме того, уже подтверждена, но еще не выделена или не использована помощь на $3,144 млрд. По словам Ваврищука, эти средства будут доступны в следующем месяце. В частности, речь идет о валютном свопе с Банком Польши в эквиваленте $1 млрд, который будет направлен на пополнение резервов НБУ и гарантии США по кредиту правительству Украины в размере $1 млрд. Также можно отметить грантовый фонд от Всемирного банка в размере $146 млн и прочее. Украина ожидает большие суммы от правительства Японии, ЕС, Всемирного Банка на выплаты стипендий и гарантии ВБ по кредиту правительства Украины (при содействии Нидерландов и Швеции).
«Еще обещаны большие суммы от ЕБРР, ЕИБ и ВБ (совокупно свыше $5,5 млрд ), но это более долгосрочные проекты, и по поводу них пока мало конкретики», — подчеркивает Виталий Ваврищук.
По материалам: НВ
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