Сколько финансовой помощи Украина получила от западных партнеров в первый месяц войны — Finance.ua

Сколько финансовой помощи Украина получила от западных партнеров в первый месяц войны

Сегодня 19:01 — Казна и Политика

С момента военного вторжения россии в Украину наша страна получила более $3,2 млрд финансовой помощи от западных партнеров. В апреле эта сумма может удвоиться.

Начиная с 24 февраля 2022 года Украина получила $3,221 млрд финансовой помощи от западных партнеров. «Суммы не включают финансовую помощь, которая прямо направляется на закупку вооружения и другого военного оборудования», — сообщил НВ Бизнес Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Эта сумма включает как кредиты, так и безвозвратную помощь. Наибольшая часть — это транш от Международного валютного фонда по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в эквиваленте $1,4 млрд. На счета НБУ поступила безвозвратная международная помощь в эквиваленте $126 млн. Также уже получены кредиты от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного Банка (ВБ) и Европейского Союза (ЕС).

Кроме того, уже подтверждена, но еще не выделена или не использована помощь на $3,144 млрд. По словам Ваврищука, эти средства будут доступны в следующем месяце. В частности, речь идет о валютном свопе с Банком Польши в эквиваленте $1 млрд, который будет направлен на пополнение резервов НБУ и гарантии США по кредиту правительству Украины в размере $1 млрд. Также можно отметить грантовый фонд от Всемирного банка в размере $146 млн и прочее. Украина ожидает большие суммы от правительства Японии, ЕС, Всемирного Банка на выплаты стипендий и гарантии ВБ по кредиту правительства Украины (при содействии Нидерландов и Швеции).

«Еще обещаны большие суммы от ЕБРР, ЕИБ и ВБ (совокупно свыше $5,5 млрд ), но это более долгосрочные проекты, и по поводу них пока мало конкретики», — подчеркивает Виталий Ваврищук.

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