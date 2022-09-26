Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики — Finance.ua

Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики Вчера 17:40 — Фондовый рынок

Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики

Уже 745 украинских предприятий переехали в безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает Минэкономики.

В рамках программы Министерства по релокации бизнеса 558 предприятий уже приступили к работе. В общей сложности структура зарегистрировала 1846 заявок от бизнесменов.

В настоящее время для 286 предприятий ведется поиск соответствующей локации и способа максимально простой и доступной транспортировки соответствующих производственных мощностей.

Минэкономики напомнило, что заявку можно подать на онлайн-платформе Relocate.Prozorro.Sale. Программой могут воспользоваться любые предприятия — малый, средний и крупный бизнес.

Справка Finance.ua:

к программе может присоединиться любое предприятие, проведя полную или частичную релокацию своих мощностей. Программа распространяется на пострадавшие от боевых действий регионы;



для этого нужно подать заявку на перемещение по ссылке, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.



более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний уже частично вернулась к работе из офиса

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