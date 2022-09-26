Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики

Фондовый рынок
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Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики
Сколько эвакуированных предприятий возобновили работу: ответ Минэкономики
Уже 745 украинских предприятий переехали в безопасные регионы Украины.
Об этом сообщает Минэкономики.
В рамках программы Министерства по релокации бизнеса 558 предприятий уже приступили к работе. В общей сложности структура зарегистрировала 1846 заявок от бизнесменов.
В настоящее время для 286 предприятий ведется поиск соответствующей локации и способа максимально простой и доступной транспортировки соответствующих производственных мощностей.
Минэкономики напомнило, что заявку можно подать на онлайн-платформе Relocate.Prozorro.Sale. Программой могут воспользоваться любые предприятия — малый, средний и крупный бизнес.

Справка Finance.ua:

  • к программе может присоединиться любое предприятие, проведя полную или частичную релокацию своих мощностей. Программа распространяется на пострадавшие от боевых действий регионы;
  • для этого нужно подать заявку на перемещение по ссылке, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.
  • более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на удаленную работу. Часть компаний уже частично вернулась к работе из офиса
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По материалам:
Mind
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