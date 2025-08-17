Сколько денег выплатили украинцам за поврежденное жилье — Finance.ua
Сколько денег выплатили украинцам за поврежденное жилье

Казна и Политика
По государственной программе «єВідновлення» более 97 тысяч украинцев получили компенсации за поврежденное жилье на общую сумму более 9,7 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в Министерстве развития и территории Украины.
Этот тип компенсаций включает две категории:
  • выплаты за мелкие ремонты (категория А) — средние суммы компенсаций составили 72 тыс. грн;
  • капитальные ремонты (категория В) — 341 800 грн.
Отдельно работает механизм компенсаций за уничтоженное жилье. Более 21 тыс. украинцев получили жилищные сертификаты для приобретения жилья вместо уничтоженного на общую сумму 31,1 млрд. грн.

Около 12 тыс. граждан уже приобрели новые дома. Более половины из них — внутренне перемещенные лица.
В ведомстве отмечают, что на направление компенсаций для ВПЛ, в начале этого года, Правительство отдельно перераспределило 15 миллиардов гривен.
Кроме того, в начале этого года стартовали выплаты для восстановления на собственном участке.
580 граждан уже получили средства первого транша на общую сумму 713,6 млн гривен.
Напомним, количество существенно поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое, если сравнить с прошлыми годами полномасштабной войны. В столице уже восстановили 25 сильно поврежденных домов, еще на 7 объектах идут работы.
Недвижимость
