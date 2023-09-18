Сколько денег Украина рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 — Finance.ua
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Сколько денег Украина рассчитывает получить от международных партнеров в 2024

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Сколько денег Украина рассчитывает получить от международных партнеров в 2024
Сколько денег Украина рассчитывает получить от международных партнеров в 2024
Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Транши Международного валютного фонда составят 5,4 млрд долларов.
Об этом свидетельствует проект бюджета на 2024 год (№ 10 000).
Итого государственные займы составят 2,134 трлн гривен, из которых внешние — 1,712 трлн гривен, прогнозная средневзвешенная процентная ставка по которым составляет около 5,5%. Внутренние займы составят 422 млрд гривен, средняя ставка 19,0%.
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Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в бюджете зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар. То есть Украина рассчитывает на получение помощи 41,4 млрд долларов, из которой:
  • макрофинансовая помощь ЕС — 9 млрд долларов,
  • кредит МВФ по программе EFF — 5,4 млрд долларов,
  • кредит Международного банка реконструкции и развития — 2 млрд долларов,
  • помощь правительства США и других официальных кредиторов — 25 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов. В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;
  • ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.
По материалам:
РБК-Україна
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