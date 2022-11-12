Сколько денег тратят на онлайн-подписки жители разных стран (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег тратят на онлайн-подписки жители разных стран (инфографика) Сегодня 15:02 — Личные финансы

Сколько денег тратят на онлайн-подписки жители разных стран (инфографика)

Аналитики Picodi.com проверили цену подписок на самые популярные развлекательные сервисы в 60 странах и рассчитали соотношение их стоимости к местной средней зарплате.

Стоимость подписок в мире

В рейтинг попали два самых популярных стриминговых видеосервиса (Netflix и Prime Video), один музыкальный (Spotify), доступный во всем мире сервис электронных и аудиокниг (Scribd) и игровая подписка от Майкрософт (Game Pass), которая предлагает доступ к играм от самых популярных разработчиков на ПК и консоли.

Среди попавших в рейтинг стран самая высокая цена за пакет из всех пяти подписок в Швейцарии — ее жителям пришлось бы платить за них 64,21$ ежемесячно. Второй самой дорогой страной является США (60,45$), а сразу за ними — Великобритания (51,29$). Однако после сопоставления цен со средней «чистой» зарплатой ситуация меняется в пользу этих стран. Для среднестатистического швейцарца пакет из пяти подписок составляет всего 1,2% от зарплаты, для американца — 1,5%, а для британца — 2,2%.

Самой низкой стоимости подписок могут радоваться жители Индии, Аргентины и Турции. Индийцы должны заплатить 23,95$ за вышеупомянутый пакет подписок, Аргентинцы — 23,36$, а турки — 16,78$.

В Украине стоимость отдельных подписок из рассматриваемого пакета выглядит следующим образом:

Нетфликс — 270,5 ₴;

Прайм Видео — 216,3 ₴;

Spotify — 184,4 ₴;

Scribd — 369,3 ₴ (9,99 доллара США);

Xbox Game Pass — 360,8 ₴.

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Общая стоимость пакета из 5 подписок равна 1 401,4₴ (37,94$) в месяц, что составляет 12,5% от среднестатистической заработной платы в размере 11 236₴ после уплаты налогов. Несмотря на то, что номинальная стоимость подписок в Украине по сравнению с другими странами относительно низкая (38-е место из 60), процент расходов на них является одним из самых высоких в мире (5-е место).

После сопоставления стоимости подписок со средней заработной платой оказалось, что наиболее выгодное соотношение цен в ОАЭ (0,9%), Австралии (1%) и Швейцарии (1,2%). В свою очередь, с менее выгодным соотношением цен сталкиваются нигерийцы, для которых вышеупомянутый пакет подписок составляет 22,2% от средней ежемесячной зарплаты. За ними следуют пакистанцы (19,5%) и индонезийцы (16,2%).

Где виртуальные развлечения стоят дешевле всего

Цены на подписки иногда существенно отличаются в зависимости от страны. К примеру, в случае Netflix самая дешевая и самая дорогая страна имеют пятикратную разницу в цене. Ниже представлен список стран с наиболее доступными подписками:

Страны с самым дешевым Netflix

Пакистан (3,39 доллара США);

Турция (3,77$);

Аргентина (5,35 доллара).

Страны с самым дешевым Prime Video

Турция (0,43$);

Египет (1,48$);

Венгрия (2,07$).

Страны с самым дешевым Spotify

Турция (0,97$);

Пакистан (1,34 доллара США);

Индия (1,45$).

Страны с самым дешевым Xbox Game Pass

Турция (1,62$);

ОАЭ (1,90$);

Филиппины (2,02$).

Методология и источники данных

Исследование включает стриминговые сервисы из нескольких категорий: фильмы и сериалы (Netflix, Prime Video), музыка (Spotify), книги (Scribd) и игры (Xbox Game Pass). Цены на подписки, использованные в подсчетах, взяты с официальных сайтов сервисов. Для сервисов, предлагающих несколько типов подписок, использовалась стандартная опция для одного пользователя.

Информация о средней заработной плате взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance в период с 1 по 15 октября 2022 года.

Кстати, на стриминговом сервисе MEGOGO можно просматривать 300 каналов, 13 500 фильмов, сериалы HBO, FOX NOW, iStart, а также 24 детских и 19 спортивных каналов по акционной подписке за 1 грн.

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