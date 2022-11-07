Netflix запустил базовый тариф с рекламой — Finance.ua

Netflix запустил базовый тариф с рекламой Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

Netflix запустил базовый тариф с рекламой

Netflix долго избегал размещения рекламы на своем сервисе, но из-за потери дохода и подписчиков в конце концов решил запустить в этом году специальный тариф.

С 3 ноября тариф Basic с рекламой уже доступен в Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Великобритании, США и будет запущен 10 ноября в Испании. Стоимость такой подписки для пользователей Netflix из США составляет 6,99 доллара в месяц.

Тариф в среднем предусматривает показ 4-6 объявлений в час. Их продолжительность — от 15 до 30 секунд, а размещать рекламу планируется до и во время просмотра — без функций «пропустить» или «перемотать».

Netflix запустил новый тариф в сотрудничестве с Microsoft, выбрав компанию в качестве «глобального партнера по рекламным технологиям и продажам». В США Netflix также будет сотрудничать с Nielsen (компания-измеритель, исследующая телепросмотры во многих странах мира, в том числе и в Украине) для предоставления рекламодателям информации о рейтингах, опубликованных через платформу Nielsen One. Netflix также заявил, что не будет использовать данные пользователей для создания таргетированной рекламы за пределами платформы.

Как и в аналогичном варианте без рекламы, телевизионные шоу в тарифе Basic with Ads будут транслироваться с разрешением 720p. Но теперь пользователям предлагают ограниченную библиотеку фильмов и сериалов — что обусловлено лицензионными ограничениями (эта проблема решается сейчас). На шоу, недоступном для показа, будет размещен значок замка.

Также в тарифе нет возможности загрузки контента для просмотра в автономном режиме.

Basic with Ads пока не работает на некоторых устройствах, в частности Apple TV и Chromecast (старше модели Google TV). Интересно, что запуск рекламы на стриминге, а также отсутствие поддержки Apple TV совпало с выходом приставки третьего поколения 4K от Apple, которая поступает в продажу в эти дни. Но что с новой, что с моделями постарше пользоваться можно только более дорогими тарифами сервиса.

В Netflix говорят, что для Apple это временная проблема, которую обещают решить в ближайшее время. Поскольку Basic with Ads работает на iPhone и iPad, это, кажется, не является результатом более широкого спора компаний.

В общем, новый рекламный уровень доступен на устройствах Amazon Fire TV, Android, Chromecast с Google TV, iOS, многочисленных игровых приставках и смарт-телевизорах. Не упоминаются в списке Roku и консоли Xbox, но это может быть просто недоработкой.

На сайте Netflix также отмечается, что почти для всей линейки устаревших устройств Google Chromecast новый тариф недоступен. Исключение сделано для последних моделей Chromecast из Google TV (4K) и Chromecast с Google TV (HD).

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