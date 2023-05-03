Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА

Личные финансы
9
Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА
Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА
Опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) свидетельствует, что 38% компаний, работающих в Украине, понесли непосредственные потери в результате боевых действий, еще у 21% активы остались на оккупированных территориях.
Кроме того, бизнес продолжает терять средства из-за войны:
  • 33% потеряли до 1 миллиона долларов;
  • 37% — потеряли в диапазоне 1-10 миллионов долларов;
  • 10% — о потерях более 10 миллионов.
Несмотря на это, все больше компаний возобновляют полноценную деятельность — сейчас таких в Ассоциации 68%. Напомним, в январе в полном объеме работали 54%, а в октябре 2022 года — 44% компаний. С некоторыми ограничениями продолжают работать 31% компаний, а еще 1% — не работает вовсе.
Читайте также
Полностью ли выплачивают зарплаты? Согласно опросу, количество бизнесов, которые выплачивают заработные платы сотрудникам в полном объеме, остается стабильно высоким — сейчас это 90% опрошенных, к тому же 21% производят авансовые и бонусные выплаты.
  • Зарплаты сокращают 10% среди всех опрошенных компаний,
  • увольняют — 2%,
  • в неоплачиваемый отпуск отправляют сотрудников 3% компаний.
Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА
У 83% компаний среди сотрудников являются мобилизованными в ряды Вооруженных Сил Украины, 47% компаний поддерживают ВСУ финансово.
В рядах вооруженных сил защищают Украину сотрудники 83% компаний. Среди них в 51% мобилизовано до 10% военнообязанных работников, у 25% — 10-20%, у 5% — 20-40%.
В Ассоциации подчеркнули, что при этом у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, в том числе инженеры, ІТ-специалисты, электрики, механики, машинисты, водители.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.