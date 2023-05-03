Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА — Finance.ua

Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны: исследование ЕВА
Опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) свидетельствует, что 38% компаний, работающих в Украине, понесли непосредственные потери в результате боевых действий, еще у 21% активы остались на оккупированных территориях.
Кроме того, бизнес продолжает терять средства из-за войны:
- 33% потеряли до 1 миллиона долларов;
- 37% — потеряли в диапазоне 1-10 миллионов долларов;
- 10% — о потерях более 10 миллионов.
Несмотря на это, все больше компаний возобновляют полноценную деятельность — сейчас таких в Ассоциации 68%. Напомним, в январе в полном объеме работали 54%, а в октябре 2022 года — 44% компаний. С некоторыми ограничениями продолжают работать 31% компаний, а еще 1% — не работает вовсе.
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Полностью ли выплачивают зарплаты? Согласно опросу, количество бизнесов, которые выплачивают заработные платы сотрудникам в полном объеме, остается стабильно высоким — сейчас это 90% опрошенных, к тому же 21% производят авансовые и бонусные выплаты.
- Зарплаты сокращают 10% среди всех опрошенных компаний,
- увольняют — 2%,
- в неоплачиваемый отпуск отправляют сотрудников 3% компаний.
У 83% компаний среди сотрудников являются мобилизованными в ряды Вооруженных Сил Украины, 47% компаний поддерживают ВСУ финансово.
В рядах вооруженных сил защищают Украину сотрудники 83% компаний. Среди них в 51% мобилизовано до 10% военнообязанных работников, у 25% — 10-20%, у 5% — 20-40%.
В Ассоциации подчеркнули, что при этом у 43% бизнесов мобилизованы критические специалисты, в том числе инженеры, ІТ-специалисты, электрики, механики, машинисты, водители.
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