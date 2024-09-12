Сколько денег нужно Украине, чтобы победить в войне против россии — оценки Королевского банка Канады Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Сколько денег нужно Украине, чтобы победить в войне против россии — оценки Королевского банка Канады

Общий объем международной поддержки партнерами Украины с момента полномасштабного вторжения приближается к 100 миллиардам долларов в год.

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Однако потребности Украины в финансировании выше — около 150 миллиардов долларов, «если мы хотим, чтобы она победила».

Об этом заявил Тимоти Эша, старший стратег по суверенным облигациям в отделе управления активами Королевского банка Канады на страницах издания Центра анализа европейской политики, передает Foreign Ukraine.

«Хотя западное финансирование Украины в среднем составило около 8,5 миллиарда долларов в месяц в течение последних 2,5 лет, мы можем видеть взлеты и падения, отражающие оборонные и наступательные операции Украины, причем последние были дороже первых», — отметил он. отметил он.

По его оценкам, Украине нужно 100−150 миллиардов долларов в год, чтобы победить, а не 35−40 миллиардов долларов, как предлагает МВФ.

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«Единственный реалистичный подход — задействовать все 330 миллиардов долларов из иммобилизованных активов российского Центрального банка в западных юрисдикциях. Не стоит использовать краткосрочные решения, такие как секьюритизация процентного потока по этим активам, как в случае с июньским соглашением G7 о фонде в размере 50 миллиардов долларов. Эти замороженные российские активы никогда не вернутся под контроль кремля. Они являются авансом за всю кровь и жертвы, которые Украина потратила, чтобы сдержать имперский проект кремля», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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