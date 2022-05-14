Сколько денег нужно для восстановления поврежденных оккупантами зданий в Киеве — Finance.ua
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Сколько денег нужно для восстановления поврежденных оккупантами зданий в Киеве

Сегодня 13:04Личные финансы
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Киеву нужно около 80 млн евро, чтобы восстановить поврежденные в результате бомбардировок жилых домов и объектов инфраструктуры.
Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире информационного телемарафона.
«Около 400 объектов повреждено в Киеве, в том числе более 200 жилых домов, около 70 объектов образования, а также больницы, детские дома и объекты транспортной инфраструктуры. Около 70-80 млн евро нужно для того, чтобы восстановить всю поврежденную инфраструктуру после полномасштабного вторжения», — отметил Поворозник.
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По его словам, власти столицы считают, что средства на восстановление нужно брать как минимум из трех источников: государство, город и доноры, которые предлагают помощь киевлянам вернуться к нормальной жизни.

Справка Finance.ua:

  • Как ранее сообщал Виталий Кличко, в столице повреждено 390 зданий, в том числе 222 многоквартирных дома. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил городской голова Виталий Кличко. Городские чиновники уже определили первые 20 домов, которые необходимо восстановить в первую очередь. Ориентировочная стоимость ремонта составит 5,8 миллиона евро.

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По материалам: УНІАН
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