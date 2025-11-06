Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги Сегодня 07:05

Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги

В Украине можно получить благотворительную помощь, не платя за нее налоги. Какая сумма денег не подпадает под налоги.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

Без уплаты налогов украинцы могут получить до 4240 грн благотворительной помощи. Это нецелевая помощь, а именно вещи или деньги, которые предоставляются в качестве поддержки, без требования расходования на что-то конкретное.

Кроме того, подарки, которые предоставляются не в виде денег, размер которых не превышает 2 тыс. грн, тоже не нуждаются в налогообложении.

Если подарок дороже, то с суммы превышения нужно уплатить налог на доходы физических лиц.

Справка Finance.ua:

ранее мы сообщали, что в Украине действует механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако пользуются им только единицы;

речь идет о налоговой скидке, предусмотренной статьей 166 Налогового кодекса. Она позволяет учитывать расходы на обучение, аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, страхование, ипотеку, лечение и т. д. Детальнее о том, как ее получить — рассказали здесь.

