Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги
В Украине можно получить благотворительную помощь, не платя за нее налоги. Какая сумма денег не подпадает под налоги.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.
Без уплаты налогов украинцы могут получить до 4240 грн благотворительной помощи. Это нецелевая помощь, а именно вещи или деньги, которые предоставляются в качестве поддержки, без требования расходования на что-то конкретное.
Кроме того, подарки, которые предоставляются не в виде денег, размер которых не превышает 2 тыс. грн, тоже не нуждаются в налогообложении.
Если подарок дороже, то с суммы превышения нужно уплатить налог на доходы физических лиц.
Справка Finance.ua:
- ранее мы сообщали, что в Украине действует механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако пользуются им только единицы;
- речь идет о налоговой скидке, предусмотренной статьей 166 Налогового кодекса. Она позволяет учитывать расходы на обучение, аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, страхование, ипотеку, лечение
и т. д.Детальнее о том, как ее получить — рассказали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги
Поколение Z избегает наличных — исследование
Правительство планирует выделить на поддержку «Укрзализныци» около 16 миллиардов гривен
Австралийцы будут ежедневно получать по три часа бесплатной электроэнергии
Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору
К концу года IBM планирует сократить несколько тысяч сотрудников