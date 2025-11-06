0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги

2
Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги
Сколько денег можно получить как пособие и не платить налоги
В Украине можно получить благотворительную помощь, не платя за нее налоги. Какая сумма денег не подпадает под налоги.
Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.
Без уплаты налогов украинцы могут получить до 4240 грн благотворительной помощи. Это нецелевая помощь, а именно вещи или деньги, которые предоставляются в качестве поддержки, без требования расходования на что-то конкретное.
Кроме того, подарки, которые предоставляются не в виде денег, размер которых не превышает 2 тыс. грн, тоже не нуждаются в налогообложении.
Если подарок дороже, то с суммы превышения нужно уплатить налог на доходы физических лиц.

Справка Finance.ua:

  • ранее мы сообщали, что в Украине действует механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), однако пользуются им только единицы;
  • речь идет о налоговой скидке, предусмотренной статьей 166 Налогового кодекса. Она позволяет учитывать расходы на обучение, аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, страхование, ипотеку, лечение и т. д. Детальнее о том, как ее получить — рассказали здесь.
По материалам:
speka.media
НалогиДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems