Каковы «подводные камни» покупки ОВГЗ

Инвестиции в ОВГЗ становятся массовым финансовым решением: по последним данным Минфина, совокупные вложения украинцев уже достигли 106 млрд грн — это исторический максимум.

ОВГЗ действительно остаются одним из самых безопасных финансовых инструментов: это вложения в экономику государства, прозрачный механизм, фиксированная доходность и отсутствие налога для физлиц. Но, как и с любым финансовым решением, важно не романтизировать — есть несколько нюансов, которые лучше учесть сразу, говорится в статье Finance.ua

«Подводные камни» ОВГЗ

Во-первых, «нулевая комиссия» не означает, что вложение обойдется совсем без затрат. Следует внимательно проверять тарифы на переводы и конвертации: именно они могут формировать фактическую стоимость операции.

Во-вторых, максимальная доходность не всегда оптимальна. Иногда ставка на 1−2 процентных пункта ниже, но с более коротким сроком обращения и лучшей ликвидностью — решение более практичное, особенно если есть вероятность, что деньги могут понадобиться раньше.

В третьих, ведите «домашнюю бухгалтерию». Сохраняйте выписки, договоры, квитанции — не для налоговой (для инвесторов-физлиц доход от ОВГЗ налогообложению не подлежит), а для собственного учета и возможных комплаенс-проверок в банке.

И наконец, если речь идет о валютных облигациях, важно трезво оценить курсовой риск. Здесь инвестиция — это не только процент, но и решение держать часть капитала в другой валюте с потенциальными колебаниями ее стоимости.

