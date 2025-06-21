Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика)

Мир
44
Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика)
Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика)
Зарплата, условия работы и экономические возможности влияют на то, как легко люди могут преодолеть бедность. В среднем в странах ОЭСР работник с низкой зарплатой (без детей и семьи) должен работать 21 час в неделю, чтобы выйти из нищеты.
Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные ОЭСР.
Исследование основывается на предположении, что работник зарабатывает 67% от средней заработной платы по стране, а предел бедности определяется как 50% от имеющегося медианного дохода.

Где нужно работать больше всего и меньше

Больше всего приходится работать в Словении. Для преодоления предела бедности нужно работать 35 часов в неделю, что практически равно полной занятости.
Сразу за ней следуют Чехия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания, где для преодоления бедности необходимо от 26 до 28 рабочих часов в неделю.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В Польше, Эстонии, Латвии нужно работать по 25 часов, а в Швеции, Люксембурге, Словакии и Норвегии — по 24 часа в неделю.
Меньше всего нужно работать в Турции — всего 9 рабочих часов в неделю хватает, чтобы подняться выше предела бедности.
Это свидетельствует о том, что средний доход, имеющийся в распоряжении, в стране относительно низкий: даже частичная занятость позволяет превысить порог бедности.
Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика)
К странам, где нужно меньше всего работать для преодоления бедности, относятся:
  • Великобритания (14 часов в неделю);
  • Бельгия, Греция и Япония (16 часов).
Напомним, по данным ЦЭС, в марте 2025 года уровень безработицы в Украине уменьшился до 12,1% - самого низкого показателя с начала полномасштабной войны.
Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в апреле 2025 года уменьшилась до 19,9%. В прошлом 2024 году показатель экономии на еде в целом был заметно выше уровня безработицы — одним из факторов этого может быть быстрее, чем в 2023 году, рост цен на продукты.
Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems