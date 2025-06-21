Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика) — Finance.ua

Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика) Сегодня 12:02 — Мир

Сколько часов нужно работать в странах ОЭСР, чтобы выйти из нищеты (инфографика)

Зарплата, условия работы и экономические возможности влияют на то, как легко люди могут преодолеть бедность. В среднем в странах ОЭСР работник с низкой зарплатой (без детей и семьи) должен работать 21 час в неделю, чтобы выйти из нищеты.

Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные ОЭСР.

Исследование основывается на предположении, что работник зарабатывает 67% от средней заработной платы по стране, а предел бедности определяется как 50% от имеющегося медианного дохода.

Где нужно работать больше всего и меньше

Больше всего приходится работать в Словении. Для преодоления предела бедности нужно работать 35 часов в неделю, что практически равно полной занятости.

Сразу за ней следуют Чехия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Дания, где для преодоления бедности необходимо от 26 до 28 рабочих часов в неделю.

В Польше, Эстонии, Латвии нужно работать по 25 часов, а в Швеции, Люксембурге, Словакии и Норвегии — по 24 часа в неделю.

Меньше всего нужно работать в Турции — всего 9 рабочих часов в неделю хватает, чтобы подняться выше предела бедности.

Это свидетельствует о том, что средний доход, имеющийся в распоряжении, в стране относительно низкий: даже частичная занятость позволяет превысить порог бедности.

К странам, где нужно меньше всего работать для преодоления бедности, относятся:

Великобритания (14 часов в неделю);

Бельгия, Греция и Япония (16 часов).

Напомним, по данным ЦЭС, в марте 2025 года уровень безработицы в Украине уменьшился до 12,1% - самого низкого показателя с начала полномасштабной войны.

Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде — в апреле 2025 года уменьшилась до 19,9%. В прошлом 2024 году показатель экономии на еде в целом был заметно выше уровня безработицы — одним из факторов этого может быть быстрее, чем в 2023 году, рост цен на продукты.

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