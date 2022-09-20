Сколько бюджетных средств получат партии в 2023 году — Finance.ua

Сколько бюджетных средств получат партии в 2023 году Сегодня 13:36 — Казна и Политика

Сколько бюджетных средств получат партии в 2023 году

Партии могут получить 366,2 миллионов гривен. Об этом сообщает Движение «Честно» со ссылкой на проект госбюджета Украины на следующий год.

Если государственный бюджет будет утвержден без изменений этой статьи, расходы станут одними из самых низких с 2016 года, когда партии начали получать госфинансирование.

В гривневом эквиваленте расходы на финансирование партий были меньше только в 2020 году (284 млн). В долларовом эквиваленте предусмотренное на следующий год финансирование рекордно низкое и составляет от 7,3 млн до 9,3 млн — в зависимости от того, какой курс применяется при расчетах (50 и 40 гривен за доллар соответственно).

Учитывая обстоятельства, уменьшение объемов государственного финансирования выглядит логичным, хотя непонятно, какой принцип был использован при сокращении этой статьи расходов — условно, почему в проекте бюджета заложено 366 миллионов, а не 350 или 400. Согласно данным, полученным Движением «Честно», при определении объемов государственного финансирования партий на 2023 год Минфин применил формулу, отличную от предусмотренной законом.

Действующая формула в законе «О политических партиях в Украине» выглядит так: 1% от размера минимальной заработной платы умножается на количество избирателей, участвовавших в голосовании на последних парламентских выборах (14 759 548).

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При составлении проекта госбюджета на 2023 год в качестве расчетной величины эксперты использовали не минимальную заработную плату (6500 грн), а размер прожиточного минимума (2481 грн). Именно поэтому общий объем государственного финансирования, заложенный в проекте госбюджета, составляет не 959,4 млн, а 366,2 млн грн.

Ниже представлено моделирование распределения этих средств между политическими партиями согласно проекту госбюджета по сравнению с объемом финансирования, который партии получили бы при использовании предусмотренной законом формулы определения объема госфинансирования.

Вместе с тем фактические расходы на финансирование партий в 2023 году будут ниже, чем заложенные в проекте госбюджета. Например, государственные средства не будут получать «Оппозиционная платформа — за жизнь». Летом по иску Министерства юстиции Восьмой апелляционный административный суд запретил ОПЗЖ, а уже в сентябре Верховный суд при рассмотрении апелляции оставил решение без изменений. Таким образом, почти 55 млн гривен, предусмотренных на финансирование ОПЗЖ, останется в бюджете.

Под вопросом и финансирование «Голоса». Еще в конце 2020 года по итогам проверки финотчетности партии НАПК выявило в партийных отчетах ряд нарушений и приняло решение об остановке государственного финансирования. «Голос» с решением НАПК не согласился и обратился в суд. Рассмотрение дела происходит с переменным успехом для партии. В 2021 году суды несколько раз принимали решение в пользу «Голоса», но последнее известное решение было за НАПК, поэтому приказ об остановке госфинансирования «Голоса» на данный момент действует. После длительного перерыва в июле-сентябре этого года рассмотрение дела активизировалось, впрочем, новых решений по сути ОАСК еще не принимал.

Выплата средств «Слуге народа», «Европейской солидарности» и «Батькивщине» на практике будет зависеть от наличия этих средств в бюджете, а также от приоритетов правительства в случае, если не будет средств. В 2022 году партии получили госфинансирование за первые три квартала почти в полном объеме, хоть и с определенными задержками. Средства за 2-й квартал поступили на партийные счета в июле (вместо апреля), а за 3-й квартал — в сентябре (вместо июля).

Напомним, политические партии получают государственное финансирование с 2016 года. Предоставление партиям госфинансирования — это составляющая реформы политических финансов, которая предусматривает, в частности, введение ежеквартальной отчетности партий о поступлениях и расходах, установление требований частного финансирования (запрет на финансирование анонимными лицами, иностранцами) и т.д.

Чесно По материалам:

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