Сколько будет стоить природный газ в июне (инфографика) — Finance.ua

Сколько будет стоить природный газ в июне (инфографика)
Как сообщает Газправда, украинские поставщики газа обнародовали ценники на первый месяц лета. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились.
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Кубометр «голубого топлива» для населения от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» и далее будет стоить 7,96 грн.
В то же время, ГК «Нафтогаз Украины» обслуживает 98% бытовых потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств.
Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. А вот месячные ценники меняются в зависимости от рыночных тенденций.
В июне на рынке по-прежнему присутствует 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.
Месячные ценники в июне колеблются от 8,46 до 25,00 грн. за кубометр. Однако базовыми являются именно годовые тарифные предложения. Перевести потребителей с годовых на месячные тарифы компании не вправе.
Напомним, в ближайшее время в Украину может начаться импорт газа по Трансбалканскому коридору, кроме текущего импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии. Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец. Пять операторов ГТС по направлению Греция-Украина (GR, BL, RO, MO, UA) инициировали продукт ROUT1 со сниженными на 25% тарифами, что при быстром согласовании регуляторами может «разблокировать» самое дорогое импортное направление газа в Украину.
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