Сколько будет стоить доллар в Украине: озвучен прогноз — Finance.ua

Сколько будет стоить доллар в Украине: озвучен прогноз Сегодня 21:00

В Украине нет причин для значительного роста курса доллара, при этом стоимость валюты уже превысила отметку 40 грн/$. Новость о том, что доллар может подорожать до 50 грн/$ — элемент гибридной войны.

Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Андрей Новак.

«Эта информация, не подтвержденная официально, может восприниматься как элемент гибридной войны. Это может быть методом влияния на экономическую ситуацию внутри Украины», — считает Новак.

По мнению эксперта, сегодня нет оснований для значительного роста курса доллара. «Украина получает финансовую помощь от западных стран, благодаря которой ежемесячно в бюджет нашей страны поступает больше средств, чем поступало еще год назад, в мирное время», — объясняет экономист.

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Новак уверен, что при правильном распоряжении этими финансами рост курса доллара Украине не грозит. В то же время эксперт обеспокоен тем, что у Национального банка Украины (НБУ) нет стратегии обеспечения стабильности курса гривны, а принцип плавающего курса, которым руководствуется Нацбанк, является самоустранением регулятора от обеспечения стабильности национальной валюты.

Обозреватель По материалам:

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