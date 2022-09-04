Что будет с долларом в сентябре — Finance.ua
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Что будет с долларом в сентябре

Валюта
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Эксперт Даниил Монин в комментарии 24 канала заявил, что наличный курс гривны стабилизирован и в сентябре может остаться на уровне 40-41 гривна, об этом свидетельствуют происходящие сейчас процессы. Официальный курс НБУ останется на уровне 36,57 грн.

Что будет влиять на формирование курса

Экономический эксперт Украинского института будущего рассказал, что на поддержку курса гривны будет влиять перенос выплат долговых обязательств, перенесенных на два- три года, рост активности зернового экспорта через порты Украины и грантовое финансирование, которое заходит в страну.
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Но в целом, думаю, оба фактора будут уравновешивать друг друга плюс НБУ будет иметь резервы, которые он сможет потратить при необходимости на поддержку гривны. Это дает мне основания говорить, что курс в сентябре скорее всего будет на уровне августа.

Каким будет курс на следующей неделе

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала 24 каналу, что доллар на следующей неделе будет колебаться в ограниченном диапазоне вблизи психологической отметки 41 гривны за доллар, поскольку она уже очевидно является новым консенсусом между спросом и предложением.
По-моему, на следующей неделе наличный курс будет находиться в пределах коридора 40,5-41,5 гривны за доллар, — прогнозирует эксперт. Узнать курсы валют 🤑
По материалам:
Телеканал новин 24
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