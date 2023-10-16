Сколько аграрной продукции Украина экспортировала через порты за время войны — Finance.ua

Сколько аграрной продукции Украина экспортировала через порты за время войны Сегодня 08:36 — Аграрный рынок

Сколько аграрной продукции Украина экспортировала через порты за время войны

Украина с начала полномасштабной войны смогла экспортировать 83,76 млн тонн аграрной продукции, большую часть (59,7 млн тонн) — через морские и речные порты. После выхода из зерновой сделки в июле россия пытается заблокировать украинский аграрный экспорт, обстреливая дунайские порты и угрожая судоходству в Черном море. Поэтому по сравнению с месяцами, когда действовал зерновой коридор, объемы экспорта товаров снизились вдвое.

После полномасштабного вторжения россии экспорт украинской аграрной продукции через морские и речные порты практически остановился. Например, в марте удалось вывезти всего 0,05 млн тонн продукции, в апреле — 0,27 млн тонн.

К лету объем экспорта через порты удалось нарастить до более миллиона тонн продукции в месяц.

В конце июля 2022-го при посредничестве ООН и Турции была заключена зерновая сделка — стороны договорились о безопасном судоходстве для экспорта зерна, аграрной продукции и удобрений из черноморских портов «Южный», «Одесса» и «Черноморск».

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За первый месяц работы зернового коридора экспорт аграрной продукции составил 2,94 млн тонн. В сентябре Украина экспортировала через все доступные порты 5,17 млн ​​тонн продукции, в октябре — 5,24 млн тонн, в ноябре — 4,06 млн тонн, в декабре — 5,08 млн тонн, в январе — 3,96 млн тонн, в феврале — 4,8 млн тонн.

За время войны больше всего аграрной продукции удалось вывезти через порты в марте — 5,79 млн тонн. Далее объемы экспорта снизились, в том числе из-за систематической блокировки зерновой сделки россией: апрель — 4,57 млн ​​тонн, май — 3,53 млн тонн, июнь — 3,9 млн тонн.

В июле россия отказалась продолжать работу Черноморской зерновой инициативы, за этот месяц через порты Украине удалось экспортировать 2,36 млн тонн продукции.

После разрыва зерновой сделки россия начала систематически обстреливать украинские порты, повредив или уничтожив за два месяца треть инфраструктуры.

Но экспорт сельскохозяйственной продукции через порты все равно продолжается, правда, меньшими объемами: август — 2,39 млн тонн, сентябрь — 2,32 млн тонн.

Слово і Діло По материалам:

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