Skoda готовит инновационный электрокроссовер со сверхбыстрой зарядкой (фото) — Finance.ua

Skoda готовит инновационный электрокроссовер со сверхбыстрой зарядкой (фото) Сегодня 01:29 — Технологии&Авто

Электрокроссовер Skoda Enyaq получит второе поколение в 2028 году. Модель будет построена на новой платформе SSP от Volkswagen Group. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Skoda Enyaq следующего поколения будет придерживаться концепции текущей модели. Электрокроссовер предложит просторный интерьер и большой запас хода на одном заряде.

Дизайн новинки будет исполнен в новом фирменном стиле бренда. Он включает уменьшенную решетку радиатора и вертикальные передние фары.

Благодаря архитектуре SSP, новую Skoda Enyaq могут предложить с несколькими силовыми установками на выбор. Ожидается, что клиенты могут купить модель с одним или двумя электромоторами.

Также электрокроссовер получит улучшенные аккумуляторные батареи новой конструкции. Они будут поддерживать быструю зарядку, которая позволит пополнить запас энергии с 10% до 80% всего за 12 минут. Запас хода ожидается на уровне более 450 км на одном заряде.

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Генеральный директор VW Group Оливер Блюм отметил, что модульная платформа SSP позволит сделать новые электромобили концерна более доступными. Также это связано со снижением затрат на производство моделей с ДВС.

Электрокроссовер Skoda Enyaq второго поколения может поступить в продажу в 2028 или 2029 году. Стоимость новинки и технические характеристики пока не объявлены.

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Фокус По материалам:

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