Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях — Finance.ua

Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях Вчера 02:34 — Технологии&Авто

Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях

Опубликованы официальные рендеры Skoda Superb нового поколения. Лифтбэк и универсал презентуют 2 ноября. Их подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.

Судя по изображениям, новая Skoda Superb сохранила знакомый дизайн, а изменения в ее внешнем виде можно назвать эволюционными. Решетка радиатора стала шире, а фары — наоборот, тоньше. К слову, ранее авто уже рассекретили на шпионских фото.

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Модель остается близким родственником Volkswagen Passat. Также стало известно, что Superb стал больше.

Размеры Skoda Superb 2024:

длина — 4912 мм;

ширина — 1834 мм;

высота — 1481 мм;

колесная база — 2841 мм.

Салон Skoda Superb 2024 также показали недавно. По примеру родственного кроссовера Skoda Kodiaq 2024 он получил новую виртуальную приборную панель, проекцию на лобовое стекло и большой 13-дюймовый тачскрин.

Новая Skoda Superb станет просторнее внутри, а объем ее багажника вырастет до 645 л в лифтбеке и 690 л — в универсале. Среди опций появятся матричные фары, автопилот с дистанционным управлением и новая система полуавтономного вождения.

Для Skoda Superb 2024 предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 193 л. с. Появится и улучшенный гибрид-плагин на 204 л. с., способный проехать около 100 км в электрическом режиме.

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Фокус По материалам:

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