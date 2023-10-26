Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях — Finance.ua

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Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях

Технологии&Авто
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Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях
Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях
Опубликованы официальные рендеры Skoda Superb нового поколения. Лифтбэк и универсал презентуют 2 ноября. Их подробности раскрыли на официальном сайте Skoda.
Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях
Судя по изображениям, новая Skoda Superb сохранила знакомый дизайн, а изменения в ее внешнем виде можно назвать эволюционными. Решетка радиатора стала шире, а фары — наоборот, тоньше. К слову, ранее авто уже рассекретили на шпионских фото.

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Модель остается близким родственником Volkswagen Passat. Также стало известно, что Superb стал больше.
Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях

Размеры Skoda Superb 2024:

  • длина — 4912 мм;
  • ширина — 1834 мм;
  • высота — 1481 мм;
  • колесная база — 2841 мм.
Салон Skoda Superb 2024 также показали недавно. По примеру родственного кроссовера Skoda Kodiaq 2024 он получил новую виртуальную приборную панель, проекцию на лобовое стекло и большой 13-дюймовый тачскрин.
Новый флагман Skoda рассекречен на первых официальных изображениях
Новая Skoda Superb станет просторнее внутри, а объем ее багажника вырастет до 645 л в лифтбеке и 690 л — в универсале. Среди опций появятся матричные фары, автопилот с дистанционным управлением и новая система полуавтономного вождения.
Для Skoda Superb 2024 предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 150 и 193 л. с. Появится и улучшенный гибрид-плагин на 204 л. с., способный проехать около 100 км в электрическом режиме.
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По материалам:
Фокус
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