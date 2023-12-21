Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия — Finance.ua
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Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия

Личные финансы
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Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия
Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия
Финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, желающих добраться до этой страны. Теперь с билетом на символическую сумму можно путешествовать до 31 марта 2024 года.
В то же время, акция будет касаться только рейсов из Варшавы, сообщается на сайте авиакомпании.
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С первых месяцев вторжения авиакомпания Finnair присоединилась к помощи бегущим от войны украинцам. Чтобы людям, желающим получить убежище в Финляндии, было легче добраться до этой страны, авиаперевозчик предложил скидку в 95% на билеты на отдельные рейсы в Хельсинки. Улететь можно было из Варшавы, Кракова и Будапешта в один конец.
Скидка будет действовать только на утренний рейс из Варшавы в Хельсинки.
«Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в один конец Варшава — Хельсинки (рейс AY1142) для выезжающих из Украины. Обратите внимание, что к стоимости билетов будут добавлены аэропортовые сборы», — говорится в сообщении компании.
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Скидка доступна с кодом UKRAINE95 на перелет не позднее 31 марта 2024 года.
«Пожалуйста, будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше украинское гражданство. Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с домашними животными действуют обычные правила», — уточняют на сайте.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Самые дешевые обойдутся от 24 евро. Билеты с включенным регистрируемым багажом будут стоить от 25 евро.

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По материалам:
РБК-Україна
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