Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия — Finance.ua

Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия Сегодня 17:42 — Личные финансы

Скидку на авиабилеты для украинцев в страну ЕС продлили: новые условия

Финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинцев, желающих добраться до этой страны. Теперь с билетом на символическую сумму можно путешествовать до 31 марта 2024 года.

В то же время, акция будет касаться только рейсов из Варшавы, сообщается на сайте авиакомпании.

Читайте также При каких условиях в Украине возобновят гражданское авиасообщение

С первых месяцев вторжения авиакомпания Finnair присоединилась к помощи бегущим от войны украинцам. Чтобы людям, желающим получить убежище в Финляндии, было легче добраться до этой страны, авиаперевозчик предложил скидку в 95% на билеты на отдельные рейсы в Хельсинки. Улететь можно было из Варшавы, Кракова и Будапешта в один конец.

Скидка будет действовать только на утренний рейс из Варшавы в Хельсинки.

«Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в один конец Варшава — Хельсинки (рейс AY1142) для выезжающих из Украины. Обратите внимание, что к стоимости билетов будут добавлены аэропортовые сборы», — говорится в сообщении компании.

Читайте также Ryanair повысил среднюю цену на авиабилеты

Скидка доступна с кодом UKRAINE95 на перелет не позднее 31 марта 2024 года.

«Пожалуйста, будьте готовы предъявить документы, подтверждающие ваше украинское гражданство. Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с домашними животными действуют обычные правила», — уточняют на сайте.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. Самые дешевые обойдутся от 24 евро. Билеты с включенным регистрируемым багажом будут стоить от 25 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.