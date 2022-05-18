Ситуация с горючим на украинских АЗС может улучшиться в ближайшие недели — эксперт

Сегодня 19:31 — Энергетика

Ситуация с наличием на АЗС горючего может улучшиться к концу мая и в начале июня.

Таково мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он отметил, что ситуация на рынке горючего усложняется из-за разбомбленных нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

«Нам следует ожидать, что ситуация (с наличием горючего — УНИАН) улучшится где-то к концу мая и в начале июня, но возможно и повышение цен. Очень многое зависит, насколько правительство вернет свою субъектность на рынке и сможет действительно профессионально регулировать этот рынок «И потому, если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит», — подчеркнул Омельченко.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. В целях решения вопроса его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.