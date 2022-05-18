Ситуация с горючим на украинских АЗС может улучшиться в ближайшие недели — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ситуация с горючим на украинских АЗС может улучшиться в ближайшие недели — эксперт

Сегодня 19:31Энергетика
167
Ситуация с наличием на АЗС горючего может улучшиться к концу мая и в начале июня.
Таково мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Он отметил, что ситуация на рынке горючего усложняется из-за разбомбленных нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.
Читайте также
«Нам следует ожидать, что ситуация (с наличием горючего — УНИАН) улучшится где-то к концу мая и в начале июня, но возможно и повышение цен. Очень многое зависит, насколько правительство вернет свою субъектность на рынке и сможет действительно профессионально регулировать этот рынок «И потому, если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит», — подчеркнул Омельченко.
Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит горючего на АЗС. В целях решения вопроса его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.