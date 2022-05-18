Горючее в Украине может подорожать еще на 20-25% — Институт аграрной экономики

Сегодня 07:21 — Энергетика

Горючее в Украине может подорожать еще на 20-25% — Институт аграрной экономики

Отрасль сельского хозяйства в Украине использует более 25% дизтоплива и 5% от общего объема. Ежегодное потребление дизельного топлива в сельском хозяйстве составляет около 1300 тыс. т, а бензина — более 85 тыс. т. Об этом рассказал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Александр Захарчук.

По его словам, учитывая, что в 2022 году около трети посевных площадей засеяно не будет, использование топлива уменьшится до 900 тыс. т дизтоплива и 60 тыс. т бензинов разных видов октанового числа.

За период весенних работ сельскохозяйственные товаропроизводители уже использовали 250–270 тыс. т дизтоплива и 15–20 тыс. т бензина.

От чего зависят цены на бензин

Украинский рынок нефтепродуктов в значительной степени импортозависимый, поэтому розничные цены на нем зависят от мировых цен на нефть и курса доллара, отметил Александр Захарчук.

По результатам исследований Института аграрной экономики, розничная цена на дизельное топливо на 79,3% зависит от мировой цены на нефть и курса доллара, на 20,7% — от других факторов.

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В январе-апреле 2022 года на подорожание горючего повлияли оба фактора, подчеркнул эксперт.

«В течение военных действий в марте-апреле 2022 года стоимость горючего росла в результате макроэкономических — повышение цен на нефть, изменения курса национальной валюты — и других факторов, в частности, подорожание перевозок, увеличения расходов дилеров и собственных расходов автозаправочных станций. За этот период только налоговая нагрузка была несколько уменьшена — за счет снижения с 20% до 7% налога на добавленную стоимость, а также отмены акцизного сбора», — пояснил Александр Захарчук.

Что сейчас с ценами

За последний месяц цена на нефть выросла на 6% и достигла отметки 110-115 долл. США/баррель. В последний раз цена на нефть превышала 100 долл. США в октябре 2014 года.

С начала года, по данным Министерства финансов Украины, гривна к доллару обесценилась на 7,3% — до 27,28-29,25 грн/долл. США. На черном рынке курс доллара к гривне вырос еще больше — почти до 35,00 грн/долл. США (+28,0%). Следует помнить, что топливо покупается оптом в импорте за валюту, а продается в розницу в гривнах — это также способствовало росту цены на него. Кроме того, поскольку акцизные сборы на горючее привязаны к евро, растет и налоговая нагрузка на импортеров, что в свою очередь тоже влияет на конечную цену для потребителей.

Еще с мая 2021 года средние цены на дизельное топливо и бензин регулируются государством — Министерством экономики Украины — и пересматриваются каждую декаду. На сегодняшний день, с учетом наценки, дизельное топливо не может стоить дороже 42,63 грн/л, а бензин — 37,69 грн/л. Эти меры несколько сдерживают негативные процессы удорожания горюче-смазочных материалов.

Однако следует помнить, что собственного производства горючего в Украине нет, в результате нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугский нефтеперерабатывающий завод не сможет заработать до конца года. Новые же логистические перевозки бензовозами из Европы — при потере железнодорожных поставок из Литвы через Беларусь — более затратны. К примеру, сейчас в Польше стоимость бензина составляет — 6,6-6,8 злотых за 1 литр (около 48-50 грн/л), а дизельного топлива — от 8 злотых за 1 литр (55-60 грн/л) в зависимости от воеводства.

Учитывая это, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, в летний период и на время уборки урожая ожидается дальнейший рост стоимости топлива до уровня не ниже, чем в соседнем государстве, то есть на 20-25% от сегодняшней цены в Украине.

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