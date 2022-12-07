Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился — Finance.ua

Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился Сегодня 20:02 — Валюта

Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился

На межбанковском рынке на прошлой неделе (28 ноября — 2 декабря) наблюдался существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который был больше, чем рост предложения.

Об этом говорится в публикации члена Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина в Facebook.

«Это требовало увеличения интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 569 млн долларов, что почти на 40% больше, чем за неделю до этого», — сообщил он.

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Как отметил Данилишин, об усилении давления на обменный курс гривны говорит динамика платежного баланса Украины в январе-октябре 2022 года. В частности, несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который составлял почти 8 млрд долларов, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь-октябрь 2022 года 10 млрд долларов по торговле товарами и 7 млрд долларов — по торговле услугами.

«Вместо этого существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за границей (11,8 млрд долларов за 10 месяцев) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов)», — добавил он.

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