Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился — Finance.ua
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Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился

Валюта
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Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился
Ситуация на валютном рынке Украины ухудшилась: спрос на доллары существенно увеличился
На межбанковском рынке на прошлой неделе (28 ноября — 2 декабря) наблюдался существенный рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который был больше, чем рост предложения.
Об этом говорится в публикации члена Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина в Facebook.
«Это требовало увеличения интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка до 569 млн долларов, что почти на 40% больше, чем за неделю до этого», — сообщил он.
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Как отметил Данилишин, об усилении давления на обменный курс гривны говорит динамика платежного баланса Украины в январе-октябре 2022 года. В частности, несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который составлял почти 8 млрд долларов, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь-октябрь 2022 года 10 млрд долларов по торговле товарами и 7 млрд долларов — по торговле услугами.
«Вместо этого существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за границей (11,8 млрд долларов за 10 месяцев) и поступления международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов)», — добавил он.
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По материалам:
Finance.ua
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