Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд — НБУ — Finance.ua
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Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд — НБУ

Валюта
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Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд — НБУ
Курс доллара на наличном рынке падает второй месяц подряд — НБУ
В ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,34 гривны. Это был второй месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
При этом с начала 2022 года курс доллара на наличном рынке вырос на 48,3%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за месяц 1 370 млн долларов. При этом у населения купили 1 130,4 млн долларов.
Большинство сделок совершили небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 943,3 млн долларов и купили 947,2 млн долларов.
Напомним, Нацбанк пока не видит оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию считает преждевременным.

Справка Finance.ua:

  • В инвесткомпании ICU прогнозируют, что официальный курс гривны до конца 2022 года останется на текущем уровне в 36,5686 за доллар. А вот к концу 2023 года нацвалюта Украины ослабнет до 40,2 грн/доллар;
  • курс доллара в Украине в декабре 2022 года не подскочит выше отметки 38-39 гривен. В то же время есть сразу несколько факторов, которые будут влиять на него в последний месяц зимы. Эксперты проанализировали, что будет с долларом до Нового года.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
РБК-Україна
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