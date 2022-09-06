Систему возмещения при ДТП изменят радикально: что предлагает НБУ — Finance.ua

Систему возмещения при ДТП изменят радикально: что предлагает НБУ Сегодня 12:05 — Страхование

Систему возмещения при ДТП изменят радикально: что предлагает НБУ

Национальный банк Украины представил изменения в новую редакцию Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Цель изменений

Повысить уровень защищенности пострадавших в ДТП и привести механизм защиты граждан в соответствие с требованиями законодательства ЕС.

Что предлагает регулятор

1. Постепенное увеличение страховых сумм. Сегодня за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, страховая сумма составляет 160 тыс. грн, а за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, — 320 тыс. грн. В течение следующих шести-семи лет предлагается постепенно увеличить эти суммы до 1,3 млн евро и до 6,45 млн евро соответственно.

2. Национальный банк выступает за усовершенствование системы возмещения ущерба, причиненного потерпевшим. Если сегодня страховые компании добровольно вовлекаются в прямое урегулирование страховых случаев, то в будущем предлагается обязательное прямое урегулирование страховых случаев для всех страховщиков. Это означает, что страхователь-пострадавший сможет напрямую обращаться в страховую компанию, с которой у него заключен договор «автогражданки», для получения страховой выплаты в случае повреждения автомобиля или попадания в ДТП двух участников. Это значительно сократит и упростит процесс получения страховых выплат.

3. Предлагается свободное ценообразование для страховщиков. В настоящее время базовый платеж и корректирующие коэффициенты одинаковы для всех страховщиков, ведь они строго регламентированы. В то же время планируется введение рыночных механизмов определения ценовой политики страховщиками. Это означает, что страховые компании будут самостоятельно определять цены в зависимости от рисков, что обеспечит честную конкуренцию на рынке.

4. Подходы к расчету выплат в случае утраты жизни и здоровья планируется существенно обновить. Сегодня производится единовременная выплата потерпевшим, но Национальный банк предлагает ввести аннуитетные выплаты:

в случае устойчивой потери трудоспособности потерпевшего (инвалидность) — ежемесячные выплаты в течение срока инвалидности лица, но не дольше, чем до достижения пенсионного возраста лица;

в случае смерти потерпевшего — ежемесячные выплаты лицам, находившимся на содержании умершего в течение существования права на содержание.

5. Усилятся гарантийные и информационные функции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

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