Система помощи водителю Tesla FSD будет доступна только по подписке
Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, заявил, что компания прекратит одноразовую продажу системы помощи водителю Full Self-Driving и будет предлагать ее только в формате подписки.
Сейчас система еще доступна для покупки единовременным платежом, который в США составляет $8000. Маск не раскрывает причины таких изменений, однако отмечает, что они вступят в силу 14 февраля 2026 года.
Tesla will stop selling FSD after Feb 14.— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026
FSD will only be available as a monthly subscription thereafter.
Tesla уже предлагает FSD по ежемесячной подписке стоимостью $99. Впрочем, несмотря на свое название, система до сих пор не позволяет автомобилям ездить полностью автономно и требует постоянного надзора со стороны водителя и частых вмешательств.
Из-за FSD против Tesla было открыто несколько судебных дел в США, где компания может потерять один из ключевых рынков из-за обманчивой рекламы. В декабре Калифорнийское управление транспортных средств (DMV) обратилось к судье с просьбой приостановить продажу авто Tesla, однако компании дали 90 дней, чтобы предоставить объяснения и устранить какие-либо ложные формулировки.
