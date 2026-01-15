Система помощи водителю Tesla FSD будет доступна только по подписке Сегодня 22:43 — Технологии&Авто

Система помощи водителю Tesla FSD будет доступна только по подписке

Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, заявил, что компания прекратит одноразовую продажу системы помощи водителю Full Self-Driving и будет предлагать ее только в формате подписки.

Сейчас система еще доступна для покупки единовременным платежом, который в США составляет $8000. Маск не раскрывает причины таких изменений, однако отмечает, что они вступят в силу 14 февраля 2026 года.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Tesla уже предлагает FSD по ежемесячной подписке стоимостью $99. Впрочем, несмотря на свое название, система до сих пор не позволяет автомобилям ездить полностью автономно и требует постоянного надзора со стороны водителя и частых вмешательств.

Из-за FSD против Tesla было открыто несколько судебных дел в США, где компания может потерять один из ключевых рынков из-за обманчивой рекламы. В декабре Калифорнийское управление транспортных средств (DMV) обратилось к судье с просьбой приостановить продажу авто Tesla, однако компании дали 90 дней, чтобы предоставить объяснения и устранить какие-либо ложные формулировки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.