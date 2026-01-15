0 800 307 555
Система помощи водителю Tesla FSD будет доступна только по подписке

17
Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, заявил, что компания прекратит одноразовую продажу системы помощи водителю Full Self-Driving и будет предлагать ее только в формате подписки.
Сейчас система еще доступна для покупки единовременным платежом, который в США составляет $8000. Маск не раскрывает причины таких изменений, однако отмечает, что они вступят в силу 14 февраля 2026 года.
Tesla уже предлагает FSD по ежемесячной подписке стоимостью $99. Впрочем, несмотря на свое название, система до сих пор не позволяет автомобилям ездить полностью автономно и требует постоянного надзора со стороны водителя и частых вмешательств.
Из-за FSD против Tesla было открыто несколько судебных дел в США, где компания может потерять один из ключевых рынков из-за обманчивой рекламы. В декабре Калифорнийское управление транспортных средств (DMV) обратилось к судье с просьбой приостановить продажу авто Tesla, однако компании дали 90 дней, чтобы предоставить объяснения и устранить какие-либо ложные формулировки.
По материалам:
mezha.media
