Система «э-Консул»: что это и как это сделает услуги более доступными — Finance.ua

Система «э-Консул»: что это и как это сделает услуги более доступными Сегодня 15:48

Система «э-Консул»: что это и как это сделает услуги более доступными

Кабинет Министров Украины принял постановление об информационно-коммуникационной системе «э-Консул», которая обеспечит новое качество и доступность сервисов МИД для граждан Украины за рубежом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Модернизированная система э-Консул сделает сервисы МИДа более доступными и быстрыми для большего количества граждан Украины за рубежом.

Некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн и не придется даже идти в консульский отдел. Другие можно будет осуществить гораздо быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По состоянию на август 2024 г. МИД уже создал цифровую платформу, на которой в закрытом режиме тестируются обновленная электронная очередь, электронные кабинеты заявителя и консула, автоматизированные пилотные услуги в сфере нотариата, оформление справок и т. д.

МИД также продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30−80% в зависимости от типа услуги.

Что это даст? Новая система постепенно избавит граждан от необходимости предоставлять уже имеющиеся у государства данные или документы, позволит введение первых дистанционных услуг, для получения которых вообще не потребуется посещение консула.

Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться обновленной системой в этом году. В настоящее время она проходит необходимые проверки безопасности, тестирование на наличие уязвимостей, прочность алгоритмов шифрования данных и устойчивость к пиковым нагрузкам.

После запуска модернизированной системы «э-Консул» в этом году и оценки аналитических данных МИД планирует наращивать темпы цифровизации консульской сферы и в течение следующего, 2025 года. Мы будем увеличивать долю дистанционных услуг, интегрировать онлайн-платежи, шеринг документов в «Дія» совместно с Министерством цифровой трансформации и ряд технологических решений, которые сделают сервисы МИД более доступными для граждан.

Возможности и удобство консульской информационной системы будут расти поэтапно с увеличением подключений к государственным информационным ресурсам и с учетом обратной связи от пользователей.

Почему это актуально

Потребность в модернизации системы «є-Консул» и упрощении доступа к консульским услугам МИД встала особенно остро в условиях полномасштабной войны. За рубежом в настоящее время находится около 7,5 миллиона граждан Украины, большая часть из которых выехали вынужденно из-за российского вторжения. Этой категории заявителей особенно нужна консульская помощь из-за утраченных документов, нерешенных имущественных вопросов, устройства детей и т. д. И хотя МИД привлек максимум из имеющихся ресурсов, совершив за 2022−2023 годы более 2 млн консульских действий силами фактически 300 консулов, спрос на получение консульских услуг остается очень высоким и объективно превышает возможности консульских служб большинства стран мира.

Именно поэтому с ноября 2023 г. МИД начал амбициозный проект по модернизации консульских информационных систем, который позволит за средства международной технической помощи, в частности Международной организации миграции, Программы развития ООН и Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, автоматизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы консульских учреждений.

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