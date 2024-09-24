Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС — Finance.ua
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Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС

Финтех и Карты
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Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС
Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС
Национальный банк Украины провел предварительную оценку Системы BankID НБУ на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, установленным в ЕС к схемам электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Предварительная оценка является первым важным шагом на пути к приведению Системы BankID НБУ в полное соответствие требованиям регламента eIDAS. В долгосрочной перспективе это может стать отправной точкой признания Системы BankID схемой электронной идентификации, которую можно будет использовать в ЕС, облегчая трансграничную мобильность и доступ гражданам Украины к услугам предоставлятелей ЕС.
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По результатам оценки QMSCERT определил перечень элементов, внедрение которых позволит обеспечить соответствие Системы BanklD НБУ требованиям eIDAS, установленным в ЕС к схемам электронной идентификации со средним (substential) уровнем доверия. Среди них, в частности:
  • внедрение и нормативное урегулирование внутри системы элементов, присущих схем электронной идентификации, как то: определение услуги и средств электронной идентификации;
  • внедрение правил использования и возможности управления электронной идентификации;
  • уточнение требований к многофакторной аутентификации пользователя;
  • внедрение планов прекращения участия в схеме электронной идентификации для банков-участников;
  • проведение периодических аудитов абонентов-идентификаторов;
  • внедрение и регулярное проведение тестов на проникновение (Penetration test);
  • внедрение и соблюдение политики жизненного цикла для криптографических ключей, используемых абонентами для шифрования персональных данных.
Внедрение этих элементов будет способствовать усилению надежности, безопасности и доступности системы BankID НБУ, а также ее будущей регистрации схемой электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия (в соответствии с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах»).
По материалам:
Finance.ua
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