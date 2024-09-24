Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС — Finance.ua

Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС

Национальный банк Украины провел предварительную оценку Системы BankID НБУ на соответствие требованиям европейского регламента eIDAS, установленным в ЕС к схемам электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Предварительная оценка является первым важным шагом на пути к приведению Системы BankID НБУ в полное соответствие требованиям регламента eIDAS. В долгосрочной перспективе это может стать отправной точкой признания Системы BankID схемой электронной идентификации, которую можно будет использовать в ЕС, облегчая трансграничную мобильность и доступ гражданам Украины к услугам предоставлятелей ЕС.

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По результатам оценки QMSCERT определил перечень элементов, внедрение которых позволит обеспечить соответствие Системы BanklD НБУ требованиям eIDAS, установленным в ЕС к схемам электронной идентификации со средним (substential) уровнем доверия. Среди них, в частности:

внедрение и нормативное урегулирование внутри системы элементов, присущих схем электронной идентификации, как то: определение услуги и средств электронной идентификации;

внедрение правил использования и возможности управления электронной идентификации;

уточнение требований к многофакторной аутентификации пользователя;

внедрение планов прекращения участия в схеме электронной идентификации для банков-участников;

проведение периодических аудитов абонентов-идентификаторов;

внедрение и регулярное проведение тестов на проникновение (Penetration test);

внедрение и соблюдение политики жизненного цикла для криптографических ключей, используемых абонентами для шифрования персональных данных.

Внедрение этих элементов будет способствовать усилению надежности, безопасности и доступности системы BankID НБУ, а также ее будущей регистрации схемой электронной идентификации со средним (substantial) уровнем доверия (в соответствии с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах»).

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