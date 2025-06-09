Сирию снова подключат к SWIFT после 14 лет под санкциями — Finance.ua

Сирию снова подключат к SWIFT после 14 лет под санкциями Сегодня 23:22 — Мир

Сирию снова подключат к SWIFT после 14 лет под санкциями

Сирия в ближайшие недели будет снова подключена к платежной системе SWIFT, которая снова «подключит страну к мировой экономике» после почти полутора десятков лет санкций.

Об этом заявил глава центрального банка Сирии Абдулкадер Хусрие в интервью FT

Возвращение SWIFT — первая важная веха в либерализационной реформе сирийской экономики новым правительством, а также признак того, что новая власть быстро действует, чтобы привлечь международную торговлю и инвестиции, пишет издание.

Глава сирийского центробанка надеется вернуть иностранные инвестиции, устранить барьеры в торговле, нормализовать валюту и реформировать банковский сектор.

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«Мы стремимся улучшить бренд страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру — это очень важно», — сказал Хусрие.

Он добавил, что для достижения значительного прогресса впереди еще много работы.

Сирия была отрезана от мировых рынков с 2011 года, когда тогдашний президент Башар Асад жестоко подавил народное восстание, что спровоцировало полномасштабную гражданскую войну.

Хусрие, технократ и давний консультант, который сотрудничает с министерством финансов страны над «планом стабилизации на шесть-двенадцать месяцев». Это включает в себя реформирование банковского законодательства и центрального банка, а также пересмотр финансирования социального обеспечения и жилья, чтобы поощрить сирийцев в диаспоре инвестировать в страну, среди других инициатив, пишет издание.

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Он подчеркнул, что возврат SWIFT стимулирует внешнюю торговлю, сократит расходы на импорт и облегчит экспорт.

Это также принесет в страну крайне необходимую иностранную валюту, укрепит усилия по борьбе с отмыванием денег и ослабит зависимость от неформальных финансовых сетей, где «менялы взимают 40 центов с каждого доллара, поступающего в Сирию».

Сирия приняла гранты, включая 146 миллионов долларов от Всемирного банка для энергетического сектора страны и 80 миллионов долларов от Швеции для восстановления школ и больниц, сообщает FT.

Укрінформ По материалам:

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