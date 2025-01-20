Сирия запретила импорт из россии, Ирана и Израиля — Finance.ua

Сирия запретила импорт из россии, Ирана и Израиля Сегодня 19:16 — Мир

Новые власти Сирии ввели запрет на ввоз в страну товаров из россии, Ирана и Израиля.

Об этом сообщил турецкий портал Türkiye Today

Отмечается, что Министерство финансов Сирии издало циркуляр, которым запрещается ввоз в страну из-за всех морских и сухопутных пограничных портов российской, иранской и израильской продукции.

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Этот шаг приведет к усилению напряжения между Сирией и упомянутыми странами, а также повлияет на международную торговлю в регионе и остальные соседние страны, в том числе Турцию, у которой тесные торговые отношения с Сирией, говорится в сообщении.

Перед этим Дамаск ввел запрет на въезд в страну граждан Ирана и Израиля ввиду того, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines, один из крупнейших авиаперевозчиков, которая планирует возобновить полеты в Дамаск с 23 января, объявила, что не будет допускать иранцев и израильтян на рейсы в Сирию.

Укрінформ По материалам:

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