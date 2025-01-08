Германия призывает страны ЕС ослабить санкции против Сирии — Reuters Сегодня 11:33 — Мир

Германия призывает страны ЕС ослабить санкции против Сирии — Reuters

Германия агитирует Европейский Союз ослабить санкции против Сирии, введенные во времена режима диктатора Башара Асада, а также настаивает на предоставлении помощи сирийскому населению.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Мы активно обсуждаем пути смягчения санкций для сирийского народа в определенных секторах», — сказал один из источников и отметил, что для этого необходимо единогласное решение ЕС.

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Немецкие чиновники впервые высказали идею об ослаблении санкций в документах, отправленных в Брюссель в канун Рождества.

По данным FT, в документах говорится, как ЕС может постепенно ослабить ограничения против Дамаска в обмен на прогресс в решении социальных вопросов, включая защиту прав меньшинств и женщин, а также соблюдение обязательств по нераспространению вооружения.

Как и Вашингтон, ЕС может сделать любое ослабление санкций временным, чтобы при необходимости его можно было отменить.

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Напомним, сирийская оппозиция начала наступление против режима Башара Асада утром 27 ноября. 30 ноября повстанцы дошли до Алеппо, и в тот же день российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу. Также рф пообещала дополнительную военную помощь режиму Асада.

7 декабря сирийские оппозиционные силы объявили о взятии под контроль города Даръа, впоследствии заявили, что вошли в столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства диктатора Башара Асада.

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