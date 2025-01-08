Германия призывает страны ЕС ослабить санкции против Сирии — Reuters
Германия агитирует Европейский Союз ослабить санкции против Сирии, введенные во времена режима диктатора Башара Асада, а также настаивает на предоставлении помощи сирийскому населению.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Мы активно обсуждаем пути смягчения санкций для сирийского народа в определенных секторах», — сказал один из источников и отметил, что для этого необходимо единогласное решение ЕС.
Немецкие чиновники впервые высказали идею об ослаблении санкций в документах, отправленных в Брюссель в канун Рождества.
По данным FT, в документах говорится, как ЕС может постепенно ослабить ограничения против Дамаска в обмен на прогресс в решении социальных вопросов, включая защиту прав меньшинств и женщин, а также соблюдение обязательств по нераспространению вооружения.
Как и Вашингтон, ЕС может сделать любое ослабление санкций временным, чтобы при необходимости его можно было отменить.
Напомним, сирийская оппозиция начала наступление против режима Башара Асада утром 27 ноября. 30 ноября повстанцы дошли до Алеппо, и в тот же день российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу. Также рф пообещала дополнительную военную помощь режиму Асада.
7 декабря сирийские оппозиционные силы объявили о взятии под контроль города Даръа, впоследствии заявили, что вошли в столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства диктатора Башара Асада.
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