Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки — Зеленский Сегодня 11:42 — Казна и Политика

500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины» в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП).

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсети Х.

«Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в затруднительное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы „Зерно из Украины“ в сотрудничестве с ВПП», — рассказал Зеленский.

По его словам, запланировано, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек. Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.

Президент пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и восстановления.

«Мы знаем истинную ценность этих вещей», — отметил глава Украинского государства.

Как сообщалось, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения режима Башара Асада.

Укрінформ По материалам:

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