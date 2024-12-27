Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки — Зеленский

Казна и Политика
53
500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках гуманитарной программы «Зерно из Украины» в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП).
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в соцсети Х.
«Как и обещали, мы поддерживаем сирийский народ в затруднительное для него время. 500 тонн украинской пшеничной муки уже на пути в Сирию в рамках нашей гуманитарной программы „Зерно из Украины“ в сотрудничестве с ВПП», — рассказал Зеленский.
По его словам, запланировано, что в течение следующих недель муку получат 33 250 семей или 167 000 человек. Каждый пакет весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца.
Президент пожелал Сирии и ее народу безопасности, стабильности и восстановления.
«Мы знаем истинную ценность этих вещей», — отметил глава Украинского государства.
Как сообщалось, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что Украина готова поставлять продовольствие в Сирию после свержения режима Башара Асада.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.