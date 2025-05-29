ЕС снял экономические ограничения с ключевых секторов экономики Сирии — Finance.ua
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ЕС снял экономические ограничения с ключевых секторов экономики Сирии

Мир
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ЕС снял экономические ограничения с ключевых секторов экономики Сирии
ЕС снял экономические ограничения с ключевых секторов экономики Сирии
В среду, 28 мая, Совет Европейского Союза принял решение об отмене большинства экономических санкций против Сирии, оставив в силе лишь ограничения, касающиеся вопросов безопасности. Это решение формализует политическую договоренность, достигнутую 20 мая, и направлено на поддержку сирийского народа в восстановлении страны.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Санкционный список сократили на 24 юридических лица, в том числе из него исключили Центральный банк Сирии и ряд других финансовых учреждений. Также сняли ограничения с компаний, работающих в стратегических секторах экономики — нефтедобыче, переработке, производстве хлопка и телекоммуникациях. Под отмену попали несколько медиаорганизаций и телеканалов.
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Цель этого шага — способствовать экономическому восстановлению Сирии, в частности, поддержать отрасли, важные для стабильности и развития страны. В Евросоюзе ожидают, что снятие большинства экономических ограничений позволит привлечь инвестиции, оживить торговлю и активизировать гуманитарную помощь.
Решение стало результатом длительных переговоров между странами-членами ЕС, стремящимися стабилизировать регион после многолетнего конфликта.
В то же время в Брюсселе отмечают, что санкции остаются в силе в отношении отдельных лиц и организаций, связанных с угрозами безопасности. Это должно предотвратить злоупотребления и не допустить, чтобы ресурсы попали в структуры, причастные к насилию.
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