Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо рф
Сирия планирует печатать новую валюту в Объединенных Арабских Эмиратах и Германии вместо россии.
Об этом пишет Reuters.
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Reuters отмечает, что это свидетельствует об укреплении связей Сирии с арабскими и западными странами Персидского залива как результат ослабления санкций со стороны США и ЕС.
В начале этого года сирийские власти начали поиск новых партнеров для печати национальной валюты в Германии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ожидается, что на новых банкнотах сирийского фунта фиолетового цвета будет изъят портрет бывшего лидера страны Башара Асада.
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На протяжении более десяти лет гражданской войны сирийские деньги печатались в россии.
По данным источников Reuters, переговоры между сирийскими властями и компанией Oumolat из Объединенных Арабских Эмиратов по печати валюты находятся на финальной стадии.
В Германии заинтересованность в сотрудничестве проявили компании Bundesdruckerei и Giesecke+Devrient, однако окончательное решение о выборе типографии пока не принято.
В Сирии наблюдается дефицит собственных банкнот, что усугубляет экономическое положение государства на фоне попыток восстановления после 13-летней войны.
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