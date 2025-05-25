Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо рф — Finance.ua

Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо рф Сегодня 22:07 — Мир

Сирия планирует печатать новую валюту в ОАЭ и Германии вместо рф

Сирия планирует печатать новую валюту в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Германии вместо россии.

Об этом пишет Reuters.

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Reuters отмечает, что это свидетельствует об укреплении связей Сирии с арабскими и западными странами Персидского залива как результат ослабления санкций со стороны США и ЕС.

В начале этого года сирийские власти начали поиск новых партнеров для печати национальной валюты в Германии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ожидается, что на новых банкнотах сирийского фунта фиолетового цвета будет изъят портрет бывшего лидера страны Башара Асада.

На протяжении более десяти лет гражданской войны сирийские деньги печатались в россии.

По данным источников Reuters, переговоры между сирийскими властями и компанией Oumolat из Объединенных Арабских Эмиратов по печати валюты находятся на финальной стадии.

В Германии заинтересованность в сотрудничестве проявили компании Bundesdruckerei и Giesecke+Devrient, однако окончательное решение о выборе типографии пока не принято.

В Сирии наблюдается дефицит собственных банкнот, что усугубляет экономическое положение государства на фоне попыток восстановления после 13-летней войны.

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