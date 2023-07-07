Сингапур изменит налоговые правила, привлекавшие супербогачей — Finance.ua

Сингапур изменит налоговые правила, привлекавшие супербогачей
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) планирует изменить ситуацию с налоговыми льготами для односемейных офисов, чтобы стимулировать наем местных работников для инвестиций в фондовые рынки страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Семейные офисы — это фирмы, созданные сверхбогатыми людьми для управления их делами и инвестициями. Они могут получить налоговые льготы на ряд инвестиций в Сингапуре. Это привело к резкому росту количества семейных офисов, расположенных в городе-государстве, с 400 в конце 2020 года до 1100 в 2022 году.
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«Налоговые льготы также будут скорректированы для того, чтобы поощрить эти компании инвестировать в проекты, связанные с климатом, и осуществлять больше благотворительности через Сингапур», — заявил глава MAS Рави Мэнон на брифинге.
Несмотря на то, что рост семейных офисов увеличил общий объем активов в управлении, значительная часть этого богатства не инвестируется в Сингапуре. Это рассеивает ожидания, что их расширенное присутствие приведет к созданию новых рабочих мест. Запланированные мероприятия преследуют цель исправить эту ситуацию.
Ранее MAS отмечало, что будет принимать больше мер для усиления надзора и защиты от рисков отмывания денег в этом секторе. Среди мер — требование ко всем односемейным офисам сообщать регулятору о начале деятельности, а также поддерживать деловые отношения с финансовыми учреждениями, регулируемыми MAS.
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