Siemens и Volkswagen требуют от правительства Германии компенсации за инвестиции в рф — Finance.ua

Siemens и Volkswagen требуют от правительства Германии компенсации за инвестиции в рф
После введения странами Запада санкций против рф ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в россии. В частности, подразделения компаний Siemens и Volkswagen обратились к правительству Германии с запросом о компенсациях в связи с финансовыми потерями в россии.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Представители компаний объяснили свою инициативу желанием воспользоваться механизмом гарантий со стороны немецкого правительства.
«Как и многие другие немецкие компании, Siemens обезопасила инвестиции в россии, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства», — заявил представитель Siemens Mobility.
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Представитель Volkswagen Bank также отметил, что рассмотрение вопросов, касающихся компенсаций, продолжается, но отказался привести другие подробности.
Сообщается, что по состоянию на середину ноября правительство Германии получило 16 запросов от 8 компаний, решивших воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за выхода из россии на общую сумму в 2,8 млрд евро.
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