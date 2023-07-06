Райффайзен откладывает выход из россии — Finance.ua

Райффайзен откладывает выход из россии Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Райффайзен Банк Интернешнл (Raiffeisen Bank International) откладывает планы выхода из россии, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с москвой.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters со ссылкой на троих человек, знакомых с позицией банка.

Райффайзен, крупнейший из действующих в россии западных банков, намеревался выделить австрийскую дочернюю компанию в россии в отдельную компанию до осени 2023 года.

Райффайзен Банк Интернешнл еще не представил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщили два человека, осведомленных о его отношениях с центральным банком, что делает выделение банка до сентября маловероятным.

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько чиновников, которые общались с Reuters, заявили, что не желают полностью разрывать продолжавшиеся десятилетиями связи с россией, считая, что отношения все еще можно будет восстановить.

Российские власти дали понять Райффайзену, который имеет около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона местных владельцев счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы банк остался, поскольку он совершает международные платежи, сказал один из собеседников.

Европейский центральный банк призвал Райффайзен Банк Интернешнл не выплачивать дивиденды в этом году из-за беспокойства по поводу россии, сказал один из собеседников.

Банк также рассматривает возможность продажи в качестве альтернативы, чтобы разблокировать до 4 миллиардов евро капитала, связанного с прибыльным российским подразделением.

Однако неопределенность, вызванная маршем группы Вагнера на москву в прошлом месяце, усложнит поиск покупателя, поскольку это событие всколыхнуло российские бизнес-элиты, сказал источник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.