Швейцарский производитель энергооборудования хочет построить завод в Украине — Finance.ua

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Швейцарский производитель энергооборудования хочет построить завод в Украине

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Швейцарский производитель энергооборудования хочет построить завод в Украине
Швейцарский производитель энергооборудования хочет построить завод в Украине
Швейцарская компания по производству энергетического оборудования Pfiffner-Group рассматривает возможность построить новый завод в Украине.
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Перспективы сотрудничества обсудили на онлайн-встрече министра экономики Юлии Свириденко с исполнительным директором Pfiffner-Group Марселем Руфенахтом.
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В сообщении говорится, что Pfiffner-Group передала правительству Украины сертификат на сумму 100 тыс. швейцарских франков на закупке оборудования для нужд украинской энергетической системы.
«Мы благодарны компании Pfiffner-Group за вклад в восстановление энергосистемы — это сертификат на 100 000 франков и потенциальные инвестиции в строительство завода в Украине. Такая поддержка укрепляет нашу энергетическую устойчивость в условиях постоянных атак», — сказала Свириденко.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности, возможность открытия производственного подразделения этой швейцарской компании в Украине.
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Марсель Руфенахт также подтвердил, что компания Pfiffner-Group прекратила какие-либо отношения с российской федерацией, и выразил готовность и дальше поддерживать Украину в условиях вооруженной агрессии со стороны москвы.
Pfiffner-Group — швейцарская семейная промышленная группа. Компания специализируется на производстве энергетического оборудования высоковольтных магистральных линий электропередач. В группе работает около 900−1000 сотрудников на 8 производственных площадках.
Весной 2023 года Pfiffner-Group передала Украине помощь — шесть трансформаторов тока более чем на 300 тыс. швейцарских франков (около $370 000).
По материалам:
Економічна Правда
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