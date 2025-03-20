Немецкий гигант Vollert планирует построить завод в Харькове — Finance.ua
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Немецкий гигант Vollert планирует построить завод в Харькове

Фондовый рынок
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Немецкий промышленный консорциум во главе с Vollert Anlagenbau GmbH запускает сеть высокотехнологичных заводов по производству сборных железобетонных конструкций в Украине. Это передовые автоматизированные технологии, которые позволят строить быстрее, качественнее и масштабнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Основной проект — целевая программа с механизмом PPP, где объединяются государственные интересы и частные инвестиции.
Первыми городами, которые получат самые большие иностранные инвестиции, станут Киев и Харьков. В ближайшее время запланированы переговоры с мэром Харькова Игорем Тереховым относительно запуска первого завода по выпуску железобетонных конструкций на основе новейших мировых технологий. Первая инвестиция составит более 5 миллиардов гривен. Предприятие станет самым большим в Европе, с мощностью 450 тысяч кв. м в год. Цель его работы — 1 млн кв. м строительства в год.
Таким образом, Украина становится площадкой для передовых европейских технологий, ведь автоматизация, скорость и качество — главные принципы нового этапа индустриального строительства, в ходе которого формируется новая архитектура обновления.
Проект реализуется под гарантии крупнейшей страховой компании Euler Hermes и финансируется консорциумом европейских банков.
Инвесторы надеются, что мэры городов, в которые будут идти европейские инвестиции, смогут правильно и качественно адаптировать людей: исторический опыт лучших производителей Европы (в этом году Vollert отмечает 100-летний юбилей), скорость и качество производства, экологичность — козыри, необходимые в современном строительстве и быстром восстановлении Украины. Более того, в скором будущем новые цифровые технологии в строительстве позволят Украине выйти на европейский и мировой рынки жилья.
По материалам:
РБК-Україна
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