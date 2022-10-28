Швейцарский криптобанк запускает услугу хранения NFT — Finance.ua

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Швейцарский криптобанк запускает услугу хранения NFT

Финтех и Карты
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Швейцарский криптобанк запускает услугу хранения NFT
Швейцарский криптобанк запускает услугу хранения NFT
SEBA стал первым в мире финансовым учреждением, предложившим хранение голубых фишек NFT. К категории «голубых фишек» относятся самые дорогостоящие коллекции. Например, Bored Apes, Clone X или CryptoPunks.

Детали новой услуги

NFT хранятся на счете клиента, как и другие цифровые активы. Но услугой могут пользоваться только институциональные или профессиональные инвесторы.
SEBA — регулируемый криптобанк с регистрацией в Швейцарии. Он специализируется на хранении и кредитовании Bitcoin.
«Кастодиальное хранение NFT — наш ответ на рост запросов от институциональных инвесторов. Они присматриваются к индустрии NFT. Таким участникам рынка нужен регулируемый хранитель, обеспечивающий безопасность и целостность NFT-активов», — заявил представитель банка.
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Это первая в мире услуга такого рода от регулируемого банка.
«SEBA Bank гордится тем, что стал первым лицензионным банком, предложившим хранение NFT. Уверены, что в ближайшей перспективе NFT и другие цифровые активы получат более широкое признание. С ними начнут работать даже традиционные финансовые операторы», — добавил представитель компании.

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
incrypted
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