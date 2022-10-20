Американец купил реальное здание через NFT-соглашение — Finance.ua

Американец купил реальное здание через NFT-соглашение Сегодня 04:12 — Финтех и Карты

Американец купил реальное здание через NFT-соглашение

Американец купил дом в Южной Каролине через сделку на NFT-маркетплейсе. Особняк с тремя спальнями обошелся ему в $175 тыс.

Продавцом была риэлторская компания Roofstock. Она выставляет недвижимость на своем маркетплейсе Home onChain NFT. Платежи обеспечивает провайдер Origin Protocol

Как выглядит право собственности NFT

Новый домовладелец получил невзаимозаменяемый токен, подтверждающий право собственности. Как обещает риэлтор, такое соглашение оформляется одним щелчком мышки. Но здесь есть нюанс.

Законодательство требует, чтобы имена сторон соглашения были обнародованы. Поэтому на первом этапе потенциальный покупатель должен зарегистрироваться на сайте, на котором меняются такие NFT. Он получает токен членства с отметкой «проверенный покупатель».

Далее пользователь подключается к NFT-маркетплейсу, где может просматривать доступные дома. Ну и только потом следует сама покупка.

При оплате NFT меняет собственника — значит, и само имущество переходит в право собственности нового покупателя.

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