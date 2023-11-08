Швейцарский банк UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток из-за затрат на интеграцию Credit Suisse — Finance.ua

Швейцарский банк UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток из-за затрат на интеграцию Credit Suisse
Крупнейший банк Швейцарии UBS впервые за 6 лет получил квартальный убыток после того, как ему пришлось поглотить проблемного конкурента Credit Suisse. Об этом говорится в пресс-релизе банка от 7 ноября.
Чистый убыток UBS Group AG в июле-сентябре 2023 года из-за затрат на интеграцию Credit Suisse составил $785 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,73 млрд за аналогичный период в прошлом году.
Расходы UBS, связанные с поглощением Credit Suisse, составили $2,1 млрд.
UBS закрыл операцию по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) в июне. Таким образом, третий квартал был первым полным кварталом после поглощения.
Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистый убыток в третьем квартале на уровне $444 млн, выручку $11,32 млрд и операционные расходы $11,7 млрд.
Без учета последствий поглощения Credit Suisse UBS отчитался о квартальной прибыли в $844 млн.
Совокупный чистый приток средств в подразделение управления активами составил $22 млрд, из которых $3 млрд поступили от Credit Suisse. Аналитики Goldman Sachs ожидали цифру в $14 млрд.
После поглощения Credit Suisse UBS управляет активами более 5 трлн долларов.
Во втором квартале UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль $29 млрд благодаря разовой прибыли, полученной в результате покупки Credit Suisse.
Напомним, UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе операции Credit Suisse оценили в $3,2 млрд — вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении. О завершении сделки покупки Credit Suisse UBS сообщил 12 июня.
Поделиться новостью