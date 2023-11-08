Швейцарский банк UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток из-за затрат на интеграцию Credit Suisse — Finance.ua

Швейцарский банк UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток из-за затрат на интеграцию Credit Suisse Сегодня 11:44

Швейцарский банк UBS впервые за шесть лет получил квартальный убыток из-за затрат на интеграцию Credit Suisse, www.reuters.com

Крупнейший банк Швейцарии UBS впервые за 6 лет получил квартальный убыток после того, как ему пришлось поглотить проблемного конкурента Credit Suisse. Об этом говорится в пресс-релизе банка от 7 ноября.

Чистый убыток UBS Group AG в июле-сентябре 2023 года из-за затрат на интеграцию Credit Suisse составил $785 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,73 млрд за аналогичный период в прошлом году.

Расходы UBS, связанные с поглощением Credit Suisse, составили $2,1 млрд.

UBS закрыл операцию по покупке Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд) в июне. Таким образом, третий квартал был первым полным кварталом после поглощения.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистый убыток в третьем квартале на уровне $444 млн, выручку $11,32 млрд и операционные расходы $11,7 млрд.

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Без учета последствий поглощения Credit Suisse UBS отчитался о квартальной прибыли в $844 млн.

Совокупный чистый приток средств в подразделение управления активами составил $22 млрд, из которых $3 млрд поступили от Credit Suisse. Аналитики Goldman Sachs ожидали цифру в $14 млрд.

После поглощения Credit Suisse UBS управляет активами более 5 трлн долларов.

Во втором квартале UBS зафиксировал рекордную чистую прибыль $29 млрд благодаря разовой прибыли, полученной в результате покупки Credit Suisse.

Напомним, UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе операции Credit Suisse оценили в $3,2 млрд — вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении. О завершении сделки покупки Credit Suisse UBS сообщил 12 июня.

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