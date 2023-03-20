UBS заключил сделку по покупке швейцарского банка Credit Suisse — Finance.ua
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UBS заключил сделку по покупке швейцарского банка Credit Suisse

Фондовый рынок
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UBS заключил сделку по покупке швейцарского банка Credit Suisse
UBS заключил сделку по покупке швейцарского банка Credit Suisse
Международный инвестиционный банк UBS Group AG заключил сделку по покупке конкурирующего швейцарского банка Credit Suisse.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарские власти.
Швейцарский центральный банк предоставит значительную ликвидность объединенному банку. Эта сделка стала решением по обеспечению финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в исключительной ситуации.
Сумма сделки пока не разглашается. Ранее издание Financial Times писало, что это более 2 миллиардов долларов.
Состоявшиеся на выходных переговоры стали продолжением усилий Европы и США, направленных на поддержку банковского сектора после крушения американских банков-кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о поддержке потребительских депозитов, а центральный банк Швейцарии предоставил миллиарды кредитов банку Credit Suisse для стабилизации его баланса.
Поскольку Credit Suisse является одним из 30 мировых банков, считающихся системно важным, сделка с ним может всколыхнуть мировые финансовые рынки.
Ранее Международный инвестиционный банк UBS AG рассматривал возможность поглощения своего находящегося в затруднительном положении швейцарского конкурента Credit Suisse для стабилизации мировой банковской системы.
Также сообщалось, что швейцарские власти рассматривают полную или частичную национализацию Credit Suisse как единственный жизнеспособный вариант, кроме поглощения UBS Group.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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