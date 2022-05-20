Швейцарская страховая компания Zurich продает бизнес в рф и уходит с рынка — Finance.ua
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Швейцарская страховая компания Zurich продает бизнес в рф и уходит с рынка

Сегодня 10:16Мир
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Одна из крупнейших страховых компаний мира, швейцарская Zurich Insurance Group (Zurich), продает российский бизнес местной команде и выйдет с российского рынка.
Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Отмечается, что российский бизнес будет продан 11 членам команды российского подразделения.
"При новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, тогда как Zurich больше не будет проводить бизнес-операции в россии.
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Соглашение позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка", — говорят в компании.
Продажу российского подразделения должны согласовать соответствующие регуляторы.
Основным направлением деятельности Zurich russia является поддержка деятельности международных клиентов Zurich в рф.
По материалам: Економічна Правда
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