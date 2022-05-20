Владельцем российского бизнеса McDonald's станет один из местных франчайзи — Finance.ua
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Владельцем российского бизнеса McDonald's станет один из местных франчайзи

Сегодня 06:24Мир
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McDonald’s объявил, что заключил соглашение о продаже активов в россии крупному франчайзи сети — бизнесмену Александру Говору.
Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно договору, Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ресторанами под новым брендом.
С 2015 года Говор работает как франччайзи McDonald’s и управляет 25 ресторанами в Сибири.
Ожидается, что после получения всех разрешений регуляторных органов закрытие сделки состоится в ближайшие недели.
При этом договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест за персоналом как минимум два года.
«Покупатель также согласился профинансировать заработную плату сотрудников предприятий, которые до закрытия работают в 45 регионах страны, а также профинансировать имеющиеся обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальные услуги», — добавили в McDonald’s.

Что известно о новом владельце

Как отмечает российское издание The Bell, Александр Говор — бизнесмен из Новокузнецка.
Новый владелец будет развивать бизнес под новым брендом. Покупатель обязался сохранить штат сети ресторанов, не меняя условия труда как минимум на два года, говорится в сообщении McDonald’s. Также он будет оплачивать зарплаты сотрудников корпоративного офиса McDonald’s в россии до его окончательного закрытия и будет выполнять обязательства перед поставщиками и владельцами помещений ресторанов.
Компания Говора «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Основной бизнес Говора — нефтеперерабатывающая компания «НефтьХимСервис» с выручкой почти 100 млрд рублей.

Справка Finance.ua:

  • McDonald’s принял решение о полном выходе из россии и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно остановил работу ресторанов;
  • В начале марта McDonald’s объявил, что временно закроет 850 ресторанов в россии, почти через две недели после того, как российские войска вторглись в Украину.
По материалам: Економічна Правда
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