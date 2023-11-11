Швейцарская компания открыла в Украине центр обслуживания роботов-разминовщиков — Finance.ua

Швейцарская компания открыла в Украине центр обслуживания роботов-разминовщиков Сегодня 23:45

Швейцарская компания открыла в Украине центр обслуживания роботов-разминовщиков, Фото: Global Clearance Solutions.

В Украине открылся центр обслуживания беспилотных швейцарских машин для разминирования компании Global Clearance Solutions.

Об этом сообщила сама компания, а также портал Милитарный

Центр будет работать в Киеве для того, чтобы консультировать украинских специалистов и помогать с обслуживанием и ремонтом раздвижных машин GCS-200 и GCS-100, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и агрохолдингом «Нибулон».

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Центр может принимать одновременно несколько машин. До этого ремонт производился специалистом компании с помощью мобильной мастерской.

За день одна управляемая дистанционно GCS-200 может очистить от взрывоопасных предметов площадь размером с футбольное поле.

«Нибулон» получил первую такую ​​платформу в начале октября, всего для предприятия заказали четыре таких машины.

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Заказы финансируют Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкий государственный банк развития (KFW DEG).

Кроме того, сообщалось о получении двух машин от Канады, переданных Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Руководство GCS заявило о намерениях в течение года поставить в Украину около 20 машин для разминирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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