Швейцарская компания открыла в Украине центр обслуживания роботов-разминовщиков — Finance.ua

Швейцарская компания открыла в Украине центр обслуживания роботов-разминовщиков
В Украине открылся центр обслуживания беспилотных швейцарских машин для разминирования компании Global Clearance Solutions.
Об этом сообщила сама компания, а также портал Милитарный.
Центр будет работать в Киеве для того, чтобы консультировать украинских специалистов и помогать с обслуживанием и ремонтом раздвижных машин GCS-200 и GCS-100, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и агрохолдингом «Нибулон».
Центр может принимать одновременно несколько машин. До этого ремонт производился специалистом компании с помощью мобильной мастерской.
За день одна управляемая дистанционно GCS-200 может очистить от взрывоопасных предметов площадь размером с футбольное поле.
«Нибулон» получил первую такую платформу в начале октября, всего для предприятия заказали четыре таких машины.
Заказы финансируют Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Немецкий государственный банк развития (KFW DEG).
Кроме того, сообщалось о получении двух машин от Канады, переданных Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Руководство GCS заявило о намерениях в течение года поставить в Украину около 20 машин для разминирования.
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