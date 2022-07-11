Швейцария заблокировала активы россии на 8,2 млрд долларов — Finance.ua
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Швейцария заблокировала активы россии на 8,2 млрд долларов

Фондовый рынок
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Швейцария заблокировала активы россии на 8,2 млрд долларов
Швейцария заблокировала активы россии на 8,2 млрд долларов
Швейцария из-за санкций на начало июля заблокировала российские активы на $6,8 млрд (или 6,7 млрд швейцарских франков). Также заморожено 15 объектов недвижимости.
Об этом сообщил швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Это подразделение Минэкономики Швейцарии, контролирующее режим соблюдения санкций.
Сумма заблокированных активов выросла на 400 млн швейцарских франков с середины мая 2022 года.
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«Однако сама по себе сумма замороженных активов не позволяет оценивать реальную эффективность санкций. Она дает только снимок ситуации в моменте, а она (ситуация. — Ред.) может изменяться как в одну, так и в другую сторону», — говорится в заявлении SECO.
Напомним, Швейцария присоединилась ко всем шести пакетам санкций ЕС, введенным против россии с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ россия объявила Швейцарию «недружественным» государством.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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