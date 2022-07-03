Незамороженные миллиарды активов рф в Швейцарии: президент страны объяснил, что происходит — Finance.ua
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Незамороженные миллиарды активов рф в Швейцарии: президент страны объяснил, что происходит

Фондовый рынок
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Незамороженные миллиарды активов рф в Швейцарии: президент страны объяснил, что происходит
Незамороженные миллиарды активов рф в Швейцарии: президент страны объяснил, что происходит
Швейцария заморозила российские активы на сумму 6,3 млрд швейцарских франков. Этот объем заблокированных активов очень высок по сравнению с предыдущими режимами санкций.
Об этом заявил в интервью ZN.UA президент Швейцарии Игнацио Кассис.
Однако в Швейцарии все еще остались миллиарды незамороженных активов россии, что вызвало неоднозначную реакцию в Украине. Кассис объяснил, что происходит.
«В результате санкций против россии мы заморозили активы на сумму 6,3 миллиарда швейцарских франков. Этот объем заблокированных активов очень высок, если сравнить с предыдущими режимами санкций. Вы можете убедиться в этом сами, сравнивая его с объемами активов, замороженных другими присоединившимися к санкциям странами», — отметил президент Швейцарии.
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Он пояснил, что если общая сумма замороженных активов не совпадает с цифрами, опубликованными в СМИ, это отчасти связано с тем, что замораживание никак не касается всех российских активов.
«Нужно замораживать только активы компаний, физических и юридических лиц, включенных в санкционные перечни. Швейцария пользуется списками, составленными ЕС. И, конечно, наши власти расследуют любые обвинения в невозможности замораживания и сообщают об этом. Процедуры хорошо отработаны и известны соответствующим субъектам», — подчеркнул Кассис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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